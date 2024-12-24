Штормове попередження на Миколаївщині: синоптики прогнозують шквальний вітер на декілька днів
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
15:00, 24 грудня, 2024
-
У Миколаєві та області у другій половині дня 24 грудня оголошено штормове попередження через сильний вітер — у поривах його швидкість може сягати до 20-ти метрів за секунду.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області із посиланням на обласний гідрометцентр.
Синоптики зазначають, що така погода протримається також протягом доби 25 та 26 грудня.
Нагадаємо, раніше синоптики зазначили, що з 23 по 29 грудня на Миколаївщині очікується тепла та мінлива погода. На початку тижня місцями пройдуть невеликі дощі, а наприкінці — буде без опадів.
Останні новини про: Прогноз погоди