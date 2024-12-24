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Штормове попередження на Миколаївщині: синоптики прогнозують шквальний вітер на декілька днів

Миколаїв напередодні нового року, святкові локації, фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, святкові локації, фото «МикВісті»

У Миколаєві та області у другій половині дня 24 грудня оголошено штормове попередження через сильний вітер — у поривах його швидкість може сягати до 20-ти метрів за секунду.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області із посиланням на обласний гідрометцентр.

Синоптики зазначають, що така погода протримається також протягом доби 25 та 26 грудня.

Нагадаємо, раніше синоптики зазначили, що з 23 по 29 грудня на Миколаївщині очікується тепла та мінлива погода. На початку тижня місцями пройдуть невеликі дощі, а наприкінці — буде без опадів.

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