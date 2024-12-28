Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Де на Миколаївщині 28 грудня вимкнуть світло через планові роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 28 грудня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Відключення торкнуться таких населених пунктів та вулиць:

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора у Врадіївці:

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вул. Вишнева;

вул. Героїв України.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора у Новобузьці:

вул. Перемоги;

вул. Ольшанського;

вул. Прикордонна;

вул. Залізнична.

Обстріли України 25 грудня

Сьогодні вранці, 25 грудня, під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що росіяни масовано атакують енергетику.