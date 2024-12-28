Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 28 грудня, 2024
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Сьогодні, 28 грудня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Відключення торкнуться таких населених пунктів та вулиць:
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора у Врадіївці:
- вул. Вишнева;
- вул. Героїв України.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора у Новобузьці:
- вул. Перемоги;
- вул. Ольшанського;
- вул. Прикордонна;
- вул. Залізнична.
Обстріли України 25 грудня
Сьогодні вранці, 25 грудня, під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.
Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що росіяни масовано атакують енергетику.
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