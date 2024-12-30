Миколаївці просять ліквідувати звалище в Соляних: «Сміття стає більше з кожним днем»

Звалище в Cоляних. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради

Жителі мікрорайону Соляні що в Центральному районі Миколаєва, просять прибрати сміттєзвалище по провулку Парусному.

Таке звернення місцева мешканка опублікувала в контакт-центрі Миколаївської міськради.

За її словами, між житловим будинком №7 по провулку Парусному та автогаражним кооперативом «Стапель» уже близько трьох місяців накопичується сміття, яке щодня збільшується.

— Між житловим будинком № 7 по провулку Парусному та автогаражним кооперативом «Стапель» близько 3-х місяців тому з'явилось стихійне звалище сміття, яке збільшується кожного дня. Скидати листя почали двірники. А потім додали та продовжують додавати сміття як власники автівок, які паркують свої авто поряд і власники гаражів, — написала вона у своєму зверненні.

Звалище в Cоляних. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради Звалище в Cоляних. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради

На запит мешканців відреагувала адміністрація Центрального району, яка повідомила, що до кінця року заплановані точки ліквідації сміттєзвалищ, але ця адреса до переліку не увійшла. Проте проблему пообіцяли вирішити одразу на початку січня 2025 року.

— Сміттєзвалище, вказане у зверненні, буде обов’язково ліквідоване першочергово на початку січня, — зазначили у адміністрації району.

Нагадаємо, що адміністрації районів Миколаєва у 2025 році планують витратити понад 46 мільйонів гривень на ліквідацію стихійних звалищ. Зокрема в Центральний районі заплановано витратити 10 мільйонів гривень.

Ліквідація сміттєзвалищ у Миколаєві

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Слід заначити, що у Миколаєві існує проблема стихійних сміттєзвалищ та сміттєзвалищ, які утворюються біля сміттєвих контейнерів у різних районах міста. На їх ліквідацію щорічно з міського бюджету виділяють кошти, які постійно збільшуються.

У 2021 році голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза, коментуючи сміттєзвалища, що утворюються в центрі міста, зазначив, що це проблема культури городян.

Мер Миколаєва своєю чергою, реагуючи на скарги місцевих жителів щодо сміттєзвалищ побутового сміття в центрі міста, заявляв, що якби миколаївці не влаштовували стихійні звалища, то кошти на їхнє прибирання можна було б спрямувати на ремонт шкіл та доріг.

У 2022 році Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич заявив, що наступний 2022 повинен був стати роком «генерального прибирання» в місті. Зокрема, планувалося закупити велику кількість сміттєвих контейнерів та додаткові автомобілі для збирання сміття.

Так, у 2024 році адміністрація Інгульського району витратила 13,1 мільйонів гривень на прибирання опалого листя та ліквідацію несанкціонованих звалищ.

Водночас адміністрація Заводського району Миколаєва витратила 6 мільйонів гривень на ліквідацію несанкціонованих звалищ.

В Корабельному районі Миколаєва на аналогічні статті витрат запланували 7,4 мільйона гривень, а в Центральному районі за даними системи Prozorro 9,5 мільйонів гривень.

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