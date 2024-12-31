Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 31 грудня, 2024
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Сьогодні, 31 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 10:00 до 18:00:
- пров. Парковий;
- вул. Берегова;
- вул. Лагерна;
- вул. Новоодеська;
- пр. Героїв України;
- вул. 79 Бригади;
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00:
- вул. 2 Інгульська;
- вул. 2 Набережна;
- вул. Легпромівська;
- вул. 3 Інгульська;
- вул. 6 Інгульська;
- вул. Кругова;
- вул. 1 Інгульська;
- пров. Квітневий;
- пров. Новоселів;
- вул. Квітнева;
- вул. Новобузька;
- вул. Євгена Храпка;
- пров. Шевченка;
- вул. Гоголя;
- вул. Нагірна;
- пр. Центральний;
- вул. Олексія Вадатурського;
- вул. Павла Скоропадського;
- вул. 1 Слобідська;
- вул. 2 Слобідська;
- вул. Погранична;
Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 19:00 по вулиці Артилерійська.
Обстріли України 25 грудня
Сьогодні вранці, 25 грудня, під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.
Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.
Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що росіяни масовано атакують енергетику.
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