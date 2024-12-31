Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси

Низка вулиць Миколаєва 31 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 31 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 10:00 до 18:00:

пров. Парковий;

вул. Берегова;

вул. Лагерна;

вул. Новоодеська;

пр. Героїв України;

вул. 79 Бригади;

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Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00:

вул. 2 Інгульська;

вул. 2 Набережна;

вул. Легпромівська;

вул. 3 Інгульська;

вул. 6 Інгульська;

вул. Кругова;

вул. 1 Інгульська;

пров. Квітневий;

пров. Новоселів;

вул. Квітнева;

вул. Новобузька;

вул. Євгена Храпка;

пров. Шевченка;

вул. Гоголя;

вул. Нагірна;

пр. Центральний;

вул. Олексія Вадатурського;

вул. Павла Скоропадського;

вул. 1 Слобідська;

вул. 2 Слобідська;

вул. Погранична;

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 19:00 по вулиці Артилерійська.

Обстріли України 25 грудня

Сьогодні вранці, 25 грудня, під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що росіяни масовано атакують енергетику.