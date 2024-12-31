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Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси

Фото: «МикВісті»Низка вулиць Миколаєва 31 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 31 грудня, у Миколаєві через ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 10:00 до 18:00:

  • пров. Парковий;
  • вул. Берегова;
  • вул. Лагерна;
  • вул. Новоодеська;
  • пр. Героїв України;
  • вул. 79 Бригади;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00:

  • вул. 2 Інгульська;
  • вул. 2 Набережна;
  • вул. Легпромівська;
  • вул. 3 Інгульська;
  • вул. 6 Інгульська;
  • вул. Кругова;
  • вул. 1 Інгульська;
  • пров. Квітневий;
  • пров. Новоселів;
  • вул. Квітнева;
  • вул. Новобузька;
  • вул. Євгена Храпка;
  • пров. Шевченка;
  • вул. Гоголя;
  • вул. Нагірна;
  • пр. Центральний;
  • вул. Олексія Вадатурського;
  • вул. Павла Скоропадського;
  • вул. 1 Слобідська;
  • вул. 2 Слобідська;
  • вул. Погранична;

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 до 19:00 по вулиці Артилерійська.

Обстріли України 25 грудня

Сьогодні вранці, 25 грудня, під час масованої атаки війська РФ обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що росіяни масовано атакують енергетику

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