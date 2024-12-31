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Ексглава Київської ОВА Кравченко став очільником Податкової служби

Руслан Кравченко. Фото: Київська ОВАРуслан Кравченко. Фото: Київська ОВА

Кабінет міністрів призначив ексочільника Київської ОВА Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України.

Кабінет Міністрів призначив Руслана Кравченка, колишнього очільника Київської обласної військової адміністрації, новим керівником Державної податкової служби України.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. 

Руслан Кравченко з 2012 року й по 2014-й працював слідчим та старшим слідчим Севастопольської прокуратури, а також старшим прокурором Рівненської та Львівської прокуратури. Також він брав участь в АТО при виконанні службових обов’язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Бахмут). Має статус учасника бойових дій, у 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

З 2015 року по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України. А згодом рік пропрацював заступником військового прокурора Центрального регіону України.  У 2021 році очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. На цій посаді пробув до 2023 року, в якому вже брав учать в конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Указом президента від 10 квітня 2023 року його призначили на посаду голови Київської ОВА. 28 грудня поточного року уряд погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що у 2023 році правоохоронці викрили керівницю податкової служби Києва Оксану Датій на багатомільйонних оборудках.

Також нагадаємо, що ФОП сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року. 

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