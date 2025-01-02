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Пішов з життя голова Ради адвокатів Миколаївщини В’ячеслав Антипченко

В'ячеслав Антипченко/ Фото: Рада адвокатів Миколаївщини.В'ячеслав Антипченко/ Фото: Рада адвокатів Миколаївщини.

У середу, 1 січня  помер голова Ради адвокатів Миколаївської області Антипченко В'ячеслав  Костянтинович.

Про це повідомили у Раді адвокатів Миколаївщини.

В'ячеслав Антипченко закінчив 22 миколаївську школу. Він почав свій трудовий шлях з майстра Миколаївського трамвайного парку, працював в залізничному депо після закінчення Миколаївського залізничного технікуму. Надалі навчався в Харківському юридичному інституті. З липня 1980 року працював адвокатом Доманівської, Южноукраїнської, Корабельної  юридичних консультацій, очолював Миколаївську районну юридичну консультацію.

Він був обраний членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії в 2008 році. В 2012 році обраний головою КДК  Ради адвокатів Миколаївської області.  З 2017 року працював головою Ради адвокатів Миколаївської області.  В'ячеслав  Костянтинович активно підтримував освітні програми для адвокатів. Займався організацією чисельних навчальних семінарів. Був одним з фундаторів відзнаки «Юрист року Миколаївщини».

«В'ячеслав  Костянтинович, як один з найстаріших адвокатів регіону (майже 45 років досвіду) був інституціональним носієм традицій адвокатури. Займався відновленням історії адвокатури регіону, вшануванням пам'яті очільників адвокатури минулих років.  При ньому адвокатське самоврядування в області набуло ваги, стало впливовим та поважним інститутом», — додали в Раді адвокатів Миколаївщини.

В'ячеслав Костянтинович помер на 72 році життя. 

Громадянська панахида відбудеться 4 січня 2025 року (субота),  о  12.00  годині за адресою: місто Миколаїв, вултця Велика Морська, будинок 108/3 (перехрестя з вул. 1 Слобідська).

Нагадаємо, що у четвер, 2 січня, на 87 році життя пішов з життя відомий Український художник, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, Заслужений діяч мистецтв України, народний художник України, почесний громадянин міста Миколаїв Озерний Михайло Іванович.

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