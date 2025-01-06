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Поблизу Запорізької АЕС зафіксували два вибухи

Запорізька атомна станціїя. Фото: AFPЗапорізька атомна станціїя. Фото: AFP

Представники МАГАТЕ зафіксували два гучні вибухи поблизу станції на тлі повідомлень про атаку безпілотника на навчально-тренувальний центр ЗАЕС.

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

«Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що сьогодні чули гучні вибухи поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), які збіглися в часі з повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції, що стало ще однією загрозою ядерній безпеці на найбільшій АЕС Європи», — йдеться у заяві.

Зазначається, що два гучних вибухи пролунали за межами периметру станції приблизно о 12:45 та 15:45.

«Наразі МАГАТЕ ще не змогло підтвердити будь-який вплив. Команда МАГАТЕ також повідомила, що неодноразово чула кулеметні черги, які долинали з території об'єкта», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, що 10 грудня дрон пошкодив службовий автомобіль Міжнародного агентства з атомної енергії, який прямував для ротації персоналу на ЗАЕС. Належність БПЛА не вказана.

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