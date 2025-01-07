Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Відключення світла. Фото: Getty Images

Сьогодні, 7 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Садова;

вул. Велика Морська;

вул. Марка Кропивницького;

вул. Аркасівська;

вул. Олександра Вадатурського;

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Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

пр. Богоявленський;

вул. 2 Лінія;

вул. 4 Лінія;

вул. 8 Поздовжня;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. 5 Лінія;

вул. 5 Лінія;

вул. 8 Поздовжня;

вул. 3 Лінія;

вул. 9 Лінія;

вул. 10 Поздовжня;

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.