Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:45, 07 січня, 2025
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Сьогодні, 7 січня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Садова;
- вул. Велика Морська;
- вул. Марка Кропивницького;
- вул. Аркасівська;
- вул. Олександра Вадатурського;
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- пр. Богоявленський;
- вул. 2 Лінія;
- вул. 4 Лінія;
- вул. 8 Поздовжня;
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- пров. 5 Лінія;
- вул. 5 Лінія;
- вул. 8 Поздовжня;
- вул. 3 Лінія;
- вул. 9 Лінія;
- вул. 10 Поздовжня;
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
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