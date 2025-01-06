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Росія втратила понад 1,5 мільйона працездатних громадян через війну

Росія втратила понад 1,5 мільйона працездатних громадян через війну. Фото: Getty ImagesРосія втратила понад 1,5 мільйона працездатних громадян через війну. Фото: Getty Images

У 2025 році в Росії прогнозується зростання дефіциту робочої сили на ринку праці, адже країна-агресор уже втратила понад 1,5 мільйона працездатних громадян.

Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що через війну на ринку праці в Росії очікується сповільнення темпів зростання заробітних плат, збереження рівня безробіття на поточному рівні, посилення дефіциту кадрів.

«Погіршення ситуації на ринку праці призводить до поглиблення стагфляційних процесів у російській економіці – підвищення рівня інфляції через зростання зарплат, зниження рівня виробництва, банкрутств низки підприємств», — сказано в повідомленні.

Також, повідомляється, що дефіцит працездатного населення рф також є одним із чинників, які утримують російську владу від оголошення нової хвилі мобілізації.

Раніше повідомлялось, що втрати росіян в Курській області за час операції склали понад 38 тисяч особового складу та понад тисячу одиниць техніки.

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