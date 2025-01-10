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Соцпрацівники Миколаївщини отримали 40 електровелосипедів

Електровелосипеди, які передали соцпрацівникам Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАЕлектровелосипеди, які передали соцпрацівникам Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

У четвер, 9 січня, соціальним працівникам Миколаївщини передали 40 триколісних електровелосипедів вартістю понад 2,3 мільйони гривень. 

Як повідомила пресслужба Миколаївської ОВА, велосипеди передали громадам Миколаївського району, зокрема Воскресенська, Куцурубська, Чорноморська, Веснянська, Мішково-Погорілівська та Шевченківська.

Зазначається, що новий транспорт для забезпечення мобільності працівників у віддалених населених пунктах регіону придбали громадська організація «Проліска» та Український Гуманітарний Фонд (UHF).

Електровелосипеди, які передали соцпрацівникам Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАЕлектровелосипеди, які передали соцпрацівникам Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА
Електровелосипеди, які передали соцпрацівникам Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАЕлектровелосипеди, які передали соцпрацівникам Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА
Електровелосипеди, які передали соцпрацівникам Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАЕлектровелосипеди, які передали соцпрацівникам Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що влітку 2024 року три громади Миколаївської області отримали «Соціальні таксі».

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