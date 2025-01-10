Соцпрацівники Миколаївщини отримали 40 електровелосипедів
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- Світлана Іванченко
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19:36, 10 січня, 2025
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У четвер, 9 січня, соціальним працівникам Миколаївщини передали 40 триколісних електровелосипедів вартістю понад 2,3 мільйони гривень.
Як повідомила пресслужба Миколаївської ОВА, велосипеди передали громадам Миколаївського району, зокрема Воскресенська, Куцурубська, Чорноморська, Веснянська, Мішково-Погорілівська та Шевченківська.
Зазначається, що новий транспорт для забезпечення мобільності працівників у віддалених населених пунктах регіону придбали громадська організація «Проліска» та Український Гуманітарний Фонд (UHF).
Нагадаємо, що влітку 2024 року три громади Миколаївської області отримали «Соціальні таксі».
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