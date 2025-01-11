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Миколаївська станція переливання крові 11 і 12 січня працюватиме на видачу компонентів крові

Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаївська обласна станція переливання крові у вихідні дні, 11 та 12 січня, не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові.

Відповідний пост опублікували на сайті станції.

«Миколаївська обласна станція переливання крові у вихідні дні забір крові проводити не буде, а працюватиме лише на видачу компонентів крові!», — йдеться у повідомленні.

У станції додали, що бажаючих здати кров чекають у понеділок, 13 грудня, за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

З собою необхідно мати паспорт.

Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

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