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Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я

Верховна Рада України / Фото: телеканал Верховна Рада України / Фото: телеканал "Прямий"

У середу, 15 січня, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №12030 про систему охорони психічного здоров’я.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Він уточнив, що законопроєкт підтримали 233 народних депутати.

Як пояснив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, законом передбачено створення Нацкомісії з питань психічного здоров’я, яка є постійно діючим колегіальним органом, що перебуває у сфері управління Кабінету міністрів та здійснює визначені цим законом та іншими актами законодавства функції у сфері психічного здоров’я.

«Законопроєкт базується на рекомендаціях ВООЗ та ЄС, зокрема враховує підхід «Психічне здоров’я у всіх політиках». Цей підхід означає, що будь-які рішення чи заходи, впроваджені на державному, регіональному чи місцевому рівнях, мають враховувати їхній вплив на психічне здоров’я населення», — зазначив він.

Серед повноважень Нацкомісії:

  • участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері психічного здоров’я, зокрема, розробка актів;
  • підготовка пропозицій, планів дій, проєктів програм, стратегій та рекомендацій щодо здійснення заходів, спрямованих на поліпшення психологічного благополуччя та вдосконалення системи охорони психічного здоров’я;
  • координація діяльності зацікавлених сторін у сфері психічного здоров’я, міжнародне співробітництво у сфері психічного здоров’я, аналіз та оцінка ефективності державної політики у сфері психічного здоров’я, моніторинг додержання законодавства у сфері охорони психічного здоров’я;
  • участь у прогнозуванні потреб населення у сфері психічного здоров’я;
  • створення і ведення Державного реєстру саморегулівних організацій у сфері психічного здоров’я;
  • створення і ведення Реєстру надавачів послуг у сфері психічного здоров’я.

Раніше повідомлялося, що у кожній кластерній лікарні в Україні планують створити центр ментального здоров’я, де пацієнти зможуть отримати психологічну допомогу. Центри будуть одним із структурних підрозділів лікарень.

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