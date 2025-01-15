Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
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- Альона Коханчук
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15:30, 15 січня, 2025
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У середу, 15 січня, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №12030 про систему охорони психічного здоров’я.
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Він уточнив, що законопроєкт підтримали 233 народних депутати.
Як пояснив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, законом передбачено створення Нацкомісії з питань психічного здоров’я, яка є постійно діючим колегіальним органом, що перебуває у сфері управління Кабінету міністрів та здійснює визначені цим законом та іншими актами законодавства функції у сфері психічного здоров’я.
«Законопроєкт базується на рекомендаціях ВООЗ та ЄС, зокрема враховує підхід «Психічне здоров’я у всіх політиках». Цей підхід означає, що будь-які рішення чи заходи, впроваджені на державному, регіональному чи місцевому рівнях, мають враховувати їхній вплив на психічне здоров’я населення», — зазначив він.
Серед повноважень Нацкомісії:
- участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері психічного здоров’я, зокрема, розробка актів;
- підготовка пропозицій, планів дій, проєктів програм, стратегій та рекомендацій щодо здійснення заходів, спрямованих на поліпшення психологічного благополуччя та вдосконалення системи охорони психічного здоров’я;
- координація діяльності зацікавлених сторін у сфері психічного здоров’я, міжнародне співробітництво у сфері психічного здоров’я, аналіз та оцінка ефективності державної політики у сфері психічного здоров’я, моніторинг додержання законодавства у сфері охорони психічного здоров’я;
- участь у прогнозуванні потреб населення у сфері психічного здоров’я;
- створення і ведення Державного реєстру саморегулівних організацій у сфері психічного здоров’я;
- створення і ведення Реєстру надавачів послуг у сфері психічного здоров’я.
Раніше повідомлялося, що у кожній кластерній лікарні в Україні планують створити центр ментального здоров’я, де пацієнти зможуть отримати психологічну допомогу. Центри будуть одним із структурних підрозділів лікарень.
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