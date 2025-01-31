Знизять енергоспоживання на 19%: в Інгульському районі Миколаєві замінили тепломережі
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- Альона Коханчук
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13:29, 31 січня, 2025
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У Миколаєві реалізували два проєкти з реконструкції теплових мереж, що допоможуть місту знизити споживання природного газу та економити 19% електроенергії.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що мережі теплопостачання в Інгульському районі знаходяться в поганому стані, що призводить до втрат води та тепла. Наразі ця проблема вирішується шляхом повної заміни мережі сучасними попередньо-ізольованими двотрубними системами.
У 2024 році уклали нові трубопроводи, а на 2025 рік залишилося привести територію у належний стан. Після повного завершення робіт ці два об'єкти передадуть на баланс ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
«Таким чином ми зможемо зекономити постачання енергії (орієнтовно на 19%) та відповідно знизити споживання природного газу», — додав мер міста Олександр Сєнкевич.
Вказується, що реконструкція теплових мереж проводиться за програмою DemoUkrainaDH за підтримки Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO).
Нагадаємо, що у 2025 році в межах програми «Теплий Миколаїв» заплановано проведення енергетичних аудитів, технічних обстежень будівель, реконструкцію тепломереж та компенсацію кредитів на енергозбереження у житлових будинках. Для реалізації запланованих заходів необхідно 67,3 мільйона гривень.
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