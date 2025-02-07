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В уряді розробляють механізм «розбронювання» медиків для мобілізації до ЗСУ

Військовий медик. Фото: Міноборони УкраїниВійськовий медик. Фото: Міноборони України

Міністерство охорони здоров’я України спільно з міністерством оборони та медичними силами ЗСУ розробляє механізм «розбронювання» медиків для потреб української армії.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, нині понад 75% поранених військових отримують лікування у цивільних лікарнях, тож медична система має працювати безперебійно. Саме тому Кабмін ухвалив рішення про стовідсоткове бронювання медичних працівників. 

При цьому він зазначив, що слід враховувати потреби фронту, тому «розбронювання» відбуватиметься за запитом Міноборони та командування Медичних сил.

«Водночас розуміємо і потреби фронту. Для того, щоб покрити їх, координуємося з Міноборони та Командуванням Медичних сил. Рішення про розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу», — наголосив він.

МОЗ у координації з регіональними департаментами охорони здоров’я аналізуватиме ситуацію та формуватиме списки фахівців, необхідних військовим. Подання про «розбронювання» робитиме керівники медичних закладів через «Дію». Після ухвалення рішення лікарі будуть мобілізовані до  ЗСУ із призначенням на відповідну медпосаду. Контракт на службу укладатимуть на один рік.

В той же час, в міністерстві запевняють, що процес «розбронювання» організують так, аби забезпечити стабільну роботу цивільних лікарень.

Раніше в Україні дозволили бронювати 100% лікарів державних та комунальних медичних закладів. Постановою Кабміну внесли зміни до Порядку бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

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