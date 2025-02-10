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У Південноукраїнську обрали нову голову міського суду

Галина Далматова. Фото: Южноукраїнський міський судГалина Далматова. Фото: Южноукраїнський міський суд

У понеділок, 10 лютого, у Южноукраїнському міському суді призначили нову голову. Нею стала Галина Далматова.

Про це повідомляється на сайті суду.

Зазначається, що відбулися збори суддів Южноукраїнського міського суду де і обрали нового голову. За результатами голосування Галину Далматову призначили строком на 3 роки.

Також зазначається, що на зборах вирішили звернутися до виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради щодо виділення службового житла працівникам апарату Южноукраїнського міського суду.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Вища рада правосуддя звільнила суддю Южноукраїнського міського суду Олену Волкову за дисциплінарні проступки та порушення етичних норм. 

Раніше повідомлялося, що Вища кваліфікаційна комісія мала провести оцінювання 69 суддів з Миколаївської області на відповідність займаній посаді. Серед них була і Галина Далматова

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