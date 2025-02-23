На Миколаївщині у 2024 році значно зросла кількість тяжких злочинів, — прокуратура

У період за 2024 рік на території Миколаївської області частково зросла кількість кримінальних правопорушень. Зафіксовано 13 832 злочинів, що на 0,2% більше, ніж у 2023 році, коли їх було 13 805.

Такі дані наводить Миколаївська обласна прокуратура у звіті про результати діяльності за 2024 рік, пишуть «МикВісті».

Найбільше кримінальних правопорушень сталося у Миколаївському районі – 7 626 випадків, на Баштанщині злочинів зафіксовано менше – 2566, ще близько 2 тисяч на Вознесенщині, а найменше – у Первомайському районі.

Інфографіка Миколаївської обласної прокуратури

Також у прокуратурі зазначають, що рівень злочинності на 10 тисяч населення зріс із 126,4 до 126,7. Зокрема за рік зафіксовано зростання кількості особливо тяжких злочинів на 3,0% (1 035 випадків проти 1 005 у 2023 році), а також тяжких злочинів на 9,4% (8 305 випадків проти 7 593). Водночас кількість нетяжких злочинів зменшилася на 4,0% (2 044 випадки проти 2 129), а кримінальних проступків – на 20,7% (2 421 випадок проти 3 054).

Інфографіка Миколаївської обласної прокуратури

За структурою злочинності у 2024 році 60% складають тяжкі злочини, 17,5% – кримінальні проступки, 14,8% – нетяжкі злочини, а 7,5% – особливо тяжкі злочини.

Нагадаємо, на території Миколаївської області впродовж року зафіксовано значне зростання диверсійної активності. Кількість виявлених фактів диверсій зросла з одного випадку у 2023 році до 17 у 2024 році.