«Псують зовнішній вигляд вулиці», — на Соборній у Миколаєві знесуть п’ять платіжних терміналів та «боксерів»

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив демонтаж ще 10 кіосків, платіжних терміналів та «боксерів» у різних районах міста.

Відповідне рішення члени виконкому ухвалили під час онлайн-засідання 9 квітня, пишуть «МикВісті».

Зокрема на центральній вулиці міста Соборній демонтують 3 платіжні термінали та 2 «бокрсери».

— Вони мають неохайний вигляд, без документів на землекористування, псують зовнішній вигляд центральної вулиці і взагалі не мають там розміщуватись, — сказала заступниця директора департаменту архітектури Інна Єрентюк .

А також у місті демонтують 5 кіосків: два — біля магазину по проспекту Центральному, 25-а у Заводському районі, два — поблизу житлового будинку №58 по проспекту Миру в Інгульському районі, один — по вулиці Сухопутних Військ України на розі з вулицею Східною у Центральному районі.

Будівництво кіосків на Космонавтів

У вересні 2024 року депутат на алеї по вулиці Космонавтів у Миколаєві зрубали платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. Попри приїзд поліції та екологічної інспекції, вирубку дерев продовжили без жодних дозвільних документів.

Згодом будівництво призупинили, але будівельники вже залили фундамент, під’єднали комунікації та встановили металевий каркас, обтягнутий плівкою. Вони також облаштували шість окремих входів, що, ймовірно, передбачено для розміщення декількох магазинів. Усередині конструкції залишилося одне дерево, але його гілки вже повністю обрізані.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев на Космонавтів департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Своєю чергою депутатка обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.