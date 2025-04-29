Більшість українців проти вивчення російської мови в школах, — опитування КМІС

Ставлення до викладання російської мови. Ілюстраційне фото Nowtheendbegins

Згідно з останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 58% українців вважають, що російську мову взагалі не варто вивчати в українськомовних школах. Це на 6% більше, ніж у 2023 році.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Після початку повномасштабної війни питання вивчення російської мови в школах знову обговорювали у 2023 році. Тоді стало більше людей, які виступають проти її викладання. Якщо у 2019 році більшість українців – 81% – підтримували її вивчення, то в 2023 році таких було лише 42%.

Серед тих, хто допускає її викладання, лише 9% вважають, що це має бути на рівні української мови або хоча б важливіше за інші іноземні мови, як-от англійську. Решта 29% бачать її вивчення на рівні інших іноземних мов або навіть менш значущим.

Якою мовою розмовляють українці. Інфографіка КМІС.

У всіх регіонах країни порівняно з 2019 роком стало більше тих, хто проти російської мови в школах.

Однак на півдні думки розділилися майже порівну: 51% підтримують викладання російської мови (переважно на рівні інших іноземних мов або нижчому), а 44% виступають проти. Для порівняння, у 2019 році лише 1% мешканців півдня заперечували її вивчення.

Водночас із заходу на схід більше людей підтримують її збереження. Наприклад, у західній Україні 25% вважають, що її варто залишити, тоді як у 2023 році таких було 32%. Проти виступають 72%, що більше, ніж 65% у 2023 році. У центральних областях 36% підтримують її викладання, хоча раніше таких було 42%. Проти – 61% (у 2023 році – 53%).

На сході частка противників зросла – з 23% у 2023 році до 36%, а прихильників стало менше – 57% проти 61% у 2023-му.

Мова спілкування вдома в регіональному вимірі. Інфографіка КМІС.

Якщо говорити про мову спілкування вдома, то серед україномовних респондентів 66% проти вивчення російської, а 31% допускають її викладання. Ті, хто говорить однаково українською і російською, розділилися порівну: 48% проти вивчення, а 49% підтримують його.

Серед російськомовних 66% вважають, що її варто залишити в школах, але кожен четвертий все ж проти її викладання. При цьому в усіх випадках більшість респондентів, які допускають вивчення мови, бачать це на рівні інших іноземних мов або навіть менш важливим.

Основні аргументи тих, хто підтримує викладання російської мови, такі: вона є однією з іноземних мов, а знати іноземні мови корисно (так відповіли 38% респондентів); вона історично поширена в Україні (32%); а також варто знати мову ворога (14%).

Довідка: З 14 лютого по 4 березня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології провів загальнонаціональне опитування «Омнібус», додавши питання про ставлення до вивчення російської мови в школах. За допомогою телефонних інтерв’ю випадково обрали 1029 респондентів із усіх регіонів, які перебували на території, підконтрольній Україні. В опитуванні взяли участь дорослі українці, окрім жителів тимчасово окупованих територій та тих, хто виїхав за кордон після 2022 року. Серед респондентів були внутрішньо переміщені особи.

Нагадаємо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відкинув заяви спецпредставника президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа про те, що Росія могла б зберегти контроль над п’ятьма регіонами України з огляду на їхню російськомовність.