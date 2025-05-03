Укрзалізниця отримала перші нові плацкартні вагони за час незалежності
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- Аліна Квітко
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8:53, 03 травня, 2025
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Шість нових плацкартних вагонів на 58 місць кожен поповнили парк Укрзалізниці. Це перша з початку незалежності України поставка саме плацкартних вагонів.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Рухомий склад поповнився в межах державної програми оновлення, загалом передбачено закупівлю 66 таких вагонів. Нові вагони побудував Крюківський вагонобудівний завод.
Уже цими вихідними нові вагони курсуватимуть у складі двогрупного поїзда №22/21-104/103 за маршрутом Львів – Харків, Краматорськ.
Нові плацкарти зберегли звичну схему місць, але отримали низку оновлень:
– м’які бокові спинки на полицях;
– зручніші східці для підйому на верхні місця;
– мініперегородки для більшої приватності;
– місце під полицями для великих рюкзаків і валіз;
– індивідуальні столики зверху;
– поліпшене освітлення салону;
– розетки з USB і Type-C, трирежимні світильники.
Окрему увагу приділили зручності для пасажирів із порушеннями зору: контрастне маркування, шрифт Брайля та об’ємне дублювання нумерації місць.
У 2025 році УЗ планує капітально відремонтувати ще 59 вагонів, з яких 37 — плацкартні.
Нагадаємо, що на Одещині у квітні залізничники планують реконструювати 35,3 кілометрів колії на основних напрямках руху Одеса-Вапнярка, Миронівка-П'ятихатки, Подільськ-Помічна, Одеса-Арциз.