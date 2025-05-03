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Укрзалізниця отримала перші нові плацкартні вагони за час незалежності

«Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони«Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони

Шість нових плацкартних вагонів на 58 місць кожен поповнили парк Укрзалізниці. Це перша з початку незалежності України поставка саме плацкартних вагонів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Рухомий склад поповнився в межах державної програми оновлення, загалом передбачено закупівлю 66 таких вагонів. Нові вагони побудував Крюківський вагонобудівний завод.

Уже цими вихідними нові вагони курсуватимуть у складі двогрупного поїзда №22/21-104/103 за маршрутом Львів – Харків, Краматорськ.

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Нові плацкарти зберегли звичну схему місць, але отримали низку оновлень:

– м’які бокові спинки на полицях;

– зручніші східці для підйому на верхні місця;

– мініперегородки для більшої приватності;

– місце під полицями для великих рюкзаків і валіз;

– індивідуальні столики зверху;

– поліпшене освітлення салону;

– розетки з USB і Type-C, трирежимні світильники.

«Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони«Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони
«Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони«Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони
«Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони«Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони

Окрему увагу приділили зручності для пасажирів із порушеннями зору: контрастне маркування, шрифт Брайля та об’ємне дублювання нумерації місць.

У 2025 році УЗ планує капітально відремонтувати ще 59 вагонів, з яких 37 — плацкартні.

Нагадаємо, що на Одещині у квітні залізничники планують реконструювати 35,3 кілометрів колії на основних напрямках руху Одеса-Вапнярка, Миронівка-П'ятихатки, Подільськ-Помічна, Одеса-Арциз.

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