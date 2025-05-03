Укрзалізниця отримала перші нові плацкартні вагони за час незалежності

«Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони

Шість нових плацкартних вагонів на 58 місць кожен поповнили парк Укрзалізниці. Це перша з початку незалежності України поставка саме плацкартних вагонів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Рухомий склад поповнився в межах державної програми оновлення, загалом передбачено закупівлю 66 таких вагонів. Нові вагони побудував Крюківський вагонобудівний завод.

Уже цими вихідними нові вагони курсуватимуть у складі двогрупного поїзда №22/21-104/103 за маршрутом Львів – Харків, Краматорськ.

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Нові плацкарти зберегли звичну схему місць, але отримали низку оновлень:

– м’які бокові спинки на полицях;

– зручніші східці для підйому на верхні місця;

– мініперегородки для більшої приватності;

– місце під полицями для великих рюкзаків і валіз;

– індивідуальні столики зверху;

– поліпшене освітлення салону;

– розетки з USB і Type-C, трирежимні світильники.

«Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони «Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони «Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони

Окрему увагу приділили зручності для пасажирів із порушеннями зору: контрастне маркування, шрифт Брайля та об’ємне дублювання нумерації місць.

У 2025 році УЗ планує капітально відремонтувати ще 59 вагонів, з яких 37 — плацкартні.

Нагадаємо, що на Одещині у квітні залізничники планують реконструювати 35,3 кілометрів колії на основних напрямках руху Одеса-Вапнярка, Миронівка-П'ятихатки, Подільськ-Помічна, Одеса-Арциз.