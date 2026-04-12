На Миколаївщині зупинили дві фури з перевантаженням понад 60 тонн

На Миколаївщині інспектори зупинили 2 вантажівки, які об’їжджали WIM-систему. Фото: Укртрансбезпека

На Миколаївщині інспектори зупинили дві вантажівки DAF, які намагалися об’їхати WIM-комплекс автоматичного зважування на трасі М-14.

Як повідомили в Укртрансбезпеці, під час моніторингу системи WIM 52 фіксували рух фур, які намагалися проїхати повз «рамку», щоб уникнути контролю ваги.

Обидві вантажівки зупинили та направили на пункт габаритно-вагового контролю. Перевірка показала значне перевантаження.

Перша фура важила 61,4 тонн при допустимих 42 тонни, друга — 60,1 тонн при нормі 42 тонни. Також зафіксували перевищення навантаження на строєну вісь.

На перевізників склали адмінматеріали. У кожному випадку штраф становить 51 тисячу гривень.

До усунення порушень рух вантажівок обмежили.

Нагадаємо, що у лютому завдяки системам автоматичного зважування транспорту в русі (WIM) державний бюджет отримав більше 7,6 мільйона гривень від штрафів за порушення габаритно-вагових норм.

На під’їзді до Миколаєва з 27 січня 2025 року розпочав роботу комплекс зважування в русі (WIM). Він автоматично контролюватиме вагу вантажівок, які їдуть дорогою, без зупинки транспорту.

А на обслуговування комплексів зважування в русі WIM на дорогах Миколаївської області планували за півроку витратити 4,6 мільйона гривень.