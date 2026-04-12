Новобузький водоканал купив труби на ₴14,6 млн: дешевші постачальники відмовились через ріст цін на нафту

Через загострення на Близькому Сході Новий Буг не зміг зекономити 500 тисяч на трубах.

Новобузька громада не змогла зекономити близько 500 тисяч гривень на закупівлі водопровідних труб — дві компанії з дешевшими пропозиціями відмовилися укладати договір, пояснивши це загостренням ситуації на Близькому Сході та проблемами з логістикою.

Про це повідомляє медіа «Наші гроші».

Комунальне підприємство «Водопровідні мережі» Новобузької міськради підписало договір із ТОВ «Полімер Груп «Терполімергаз» на постачання поліетиленових труб на суму 14,65 мільйона гривень.

Втім, пропозиція переможця була не найнижчою. Під час аукціону дешевші ціни подали ТОВ «Інсталпласт» — 14,08 мільйона гривень та ТОВ «Гамапласт Україна» — 14,42 мільйона гривень.

Однак обидві компанії відмовилися від підписання угоди, пославшись на «геополітичну нестабільність у країнах Близького Сходу», бойові дії та атаки на торговельні судна, які порушили ланцюги постачання і спричинили подорожчання сировини.

У матеріалах закупівлі зазначено, що поліетиленові труби виготовляються з полімерів, які є похідними нафти. На цьому тлі після ударів США та Ізраїлю наприкінці лютого світові ціни на нафту зросли на 50%, що позначилося на вартості пального та інших продуктів нафтопереробки.

За результатами тендеру ціна труб становить: PE-100 SDR 26 160×6.2 — 295 гривень за метр, PE-100 SDR 26 200×7.7 — 455 гривень за метр, PE-100 SDR 26 400×15.3 — 1,806 гривень за метр.

Усього в торгах взяли участь 6 компаній, а пропозиція переможця була на 30% нижчою за очікувану вартість закупівлі.

Нагадаємо, що Новий Буг на Миколаївщині отримав близько 19 мільйонів гривень донорських коштів, які спрямують на заміну труб водопостачання та проєктування сонячної підстанції. Однак, модернізацію мереж вже розпочали раніше. В минулому році також за кошти донорів вже замінили 1 кілометр 700 метрів. Тоді фінансування передбачало і закупівлю труб, і виконання робіт. Цього року передбачається лише закупівля труб.

Нагадаємо, що у серпні минулого року мер Нового Бугу Максим Лагодієнко розповідав, що через зношеність та пориви водопровідної мережі воду в оселі місцевих жителів подають за графіком тричі на день.

Ще раніше жителі Нового Бугу поскаржились, що вода у кранах не відповідає якості питної. Тоді «МикВісті» звернулись за коментарем до керівника комунального підприємства «Водопровідні мережі» Новобузької міської ради Миколи Майстренка. Він повідомив, що вода у крани містян надходить з Софіївського водосховища й до цього проходить декілька ступенів очистки. За його словами, воду фільтрують до такого стану якості, щоб її можна було використовувати для побутових потреб.