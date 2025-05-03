Лише 345 учнів по всій Україні навчаються російською, — Кремінь
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- Аліна Квітко
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18:38, 03 травня, 2025
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Українська мова практично повністю витіснила російську з освітнього процесу — 99% закладів загальної середньої освіти вже навчають винятково українською. Особливо відчутні зміни в південних і східних регіонах, де раніше було більше російськомовних шкіл.
Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі «Громадського радіо».
За його словами, ще у 2021–2022 навчальному році російською мовою навчались або вивчали її як іноземну близько 100 тисяч учнів. Зараз таких залишилось лише 345 — ідеться про залишковий контингент, який вступив до шкіл кілька років тому.
— Питання державної мови стало одним із головних пріоритетів громадян України, які екзистенційно відкинули мову країни-окупанта, – зазначив Тарас Кремінь.
Він підкреслив важливість не лише мовного навчання, а й формування повноцінного україномовного середовища — в бібліотеках, на перервах, у спортивних залах і навіть на шкільних подвір’ях.
— У Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт, який передбачає повну заборону використання російської мови в школах — навіть у позаурочний час, — зазначив Тарас Кремінь.
Також він закликав жителів підтримувати українську мову не тільки в школі, а й у родині, у соцмережах і дозвіллі.
— Діти копіюють мовну поведінку дорослих. Саме тому важливо, щоб учителі й батьки свідомо обирали українське, — наголосив він.
Нагадаємо, що у 2025 році призначили представницю Уповноваженого із захисту державної мови в Одесі — Яну Кузьміну. Вона стежитиме за дотриманням мовного закону в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях, а також в Автономній Республіці Крим.
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