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Рада ухвалила закон, що не дозволяє засудженим за зраду усиновлювати дітей

Усиновлення дітей. Фото для ілюстрації з сайту prostir.uaУсиновлення дітей. Фото для ілюстрації з сайту prostir.ua

14 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10298, який вносить зміни до Сімейного кодексу. Він забороняє усиновлювати дітей особам, засудженим за державну зраду та колабораціонізм.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. За її словами, 253 парламентарі підтримали ініціативу.

Згідно з новими правилами, усиновлювачами не можуть бути:

  • ті, хто був засуджений за державну зраду, колабораціонізм або пропаганду війни;
  • особи, які притягувалися до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Автори законопроєкту наголошують, що в умовах війни важливо захистити дітей від людей, які ставлять під загрозу незалежність України. Вони пояснюють, що особи, причетні до діяльності держави-агресора, не можуть виховати дитину у повазі до прав, свобод та любові до своєї родини й країни.

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні було усиновлено 1270 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Це найвищий показник за останні п’ять років.

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