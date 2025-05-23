З початку року з України виїхали 100 тисяч людей

Пункт пропуску Нижанковичі — Мальховичі. Ілюстративне фото: Максим Козицький/Facebook

Темпи виїзду українців за кордон через війну знизилися порівняно з 2024 роком, але стабілізація міграційних процесів ще далека.

За даними Міністерства економіки, з початку 2025 року до Європи виїхали понад 100 тисяч українських громадян.

Загальна кількість біженців у світі, за підрахунками Агентства ООН у справах біженців (станом на 17 квітня 2025 року), становить 6,918 мільйона. З них 6,358 мільйона проживають у європейських країнах, а 560 тисяч — поза межами континенту.

Міністерство також зазначає, що порівняно з груднем 2024 року кількість біженців скоротилася приблизно на 300 тисяч, що свідчить про незначний відтік громадян з України.

У період з жовтня 2024 року до квітня 2025 року Агентство ООН провело опитування серед українців у європейських країнах, зібравши 6471 інтерв’ю. 99% респондентів —громадяни України, серед яких 77% — жінки, а середній вік — 44 роки.

Результати опитування показали:

У віковій категорії 18-59 років 36% складають жінки, 17% — чоловіки.

Найбільше українців виїхало у першому та другому кварталах 2022 року — 28% та 14% відповідно.

Перед від’їздом з України 52% опитаних мали роботу, нині працевлаштовані 42% з них.

До виїзду 5% були безробітними, у країнах перебування частка безробітних зросла до 16%.

Отримані дані свідчать про активну інтеграцію українських біженців у приймаючі країни, але також вказують на труднощі з працевлаштуванням та адаптацією.

Раніше повідомлялося, що З початку повномасштабного вторгнення Росії майже 45 тисяч українських чоловіків призовного віку незаконно виїхали за кордон. Ще близько 30 тисяч були затримані при спробі перетнути державний кордон.

Також повідомлялося, що протягом 2024 року 443 тисяч громадян України залишили країну і не повернулися. Це втричі більше, ніж у 2023 році, коли цей показник складав 134 тисячі.