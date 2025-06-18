Зеленський заявив, що Росія посилила атаки дронів після зміни президента США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інтенсивність нічних атак Росії безпілотниками значно зросла. За його словами, нині використання менш ніж 100 дронів за одну ніч уже вважається незвичним явищем.

Про це він сказав під час виступу на саміті G7, пише «Суспільне».

«Якщо торік застосування ста «шахедів» за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менш як сто дронів», — зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що це — фактично єдина реальна зміна у діях Росії після зміни президента США.

«Фактично це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни Президента США. І це доводить, що ті, хто підтримує нові й сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві», — сказав Володимир Зеленський.

Минулої ночі Україна пережила одну з наймасштабніших і найжорстокіших атак з боку Росії: ворог випустив понад 440 ударних дронів та 32 ракети, зокрема по Києву.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський планують провести особисту зустріч під час саміту Групи семи (G7), який відбудеться в Канаді.