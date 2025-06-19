Україна може увійти до роумінгової зони ЄС вже з 2026 року

Роумінг для українців в ЕС буде, як вдома. Фото: Getty Images

Єврокомісія пропонує інтегрувати Україну в роумінгову зону ЄС з січня 2026 року.

Про це свідчить допис в соцмережі Х.

Приєднання до зони роумінгу ЄС дозволить українцям використовувати українські мобільні номери для дзвінків, SMS та мобільного інтернету в усіх 27 країнах ЄС без додаткових витрат.

Такі ж умови отримають і громадяни ЄС, які подорожують Україною.

Це стосується дзвінків, текстових повідомлень і мобільного інтернету. Також передбачається, що якість зв’язку та швидкість інтернету залишатимуться такими ж, як і вдома, а доступ до екстрених служб буде безкоштовним.

Як раніше повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Наразі очікується остаточне затвердження цього рішення Радою ЄС.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває можливість приєднання України до єдиної зони роумінгу з Європейським Союзом.