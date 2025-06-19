  • четвер

    19 червня, 2025

  • 24.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 19 червня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 24.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна може увійти до роумінгової зони ЄС вже з 2026 року

Роумінг для українців в ЕС буде, як вдома. Фото: Getty ImagesРоумінг для українців в ЕС буде, як вдома. Фото: Getty Images

Єврокомісія пропонує інтегрувати Україну в роумінгову зону ЄС з січня 2026 року.

Про це свідчить допис в соцмережі Х.

Приєднання до зони роумінгу ЄС дозволить українцям використовувати українські мобільні номери для дзвінків, SMS та мобільного інтернету в усіх 27 країнах ЄС без додаткових витрат.

Такі ж умови отримають і громадяни ЄС, які подорожують Україною.

Це стосується дзвінків, текстових повідомлень і мобільного інтернету. Також передбачається, що якість зв’язку та швидкість інтернету залишатимуться такими ж, як і вдома, а доступ до екстрених служб буде безкоштовним.

Як раніше повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Наразі очікується остаточне затвердження цього рішення Радою ЄС.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває можливість приєднання України до єдиної зони роумінгу з Європейським Союзом.

Останні новини про: ЄС

ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року
Євросоюз передав Україні ще €1 млрд за рахунок активів РФ
ЄС планує повністю припинити імпорт викопного палива та ядерних технологій з Росії
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві хочуть звільнити бізнес від сплати за зовнішню рекламу за 2022–2023 роки

Аліна Квітко
новини

Кім впевнений у суднобудівному потенціалі Миколаєва — будувати дрони та ракетні катери

Аліса Мелік-Адамян
новини

В мерії Миколаєва перезподіять ₴13,6 млн на модернізацію їдалень у двох школах

Аліна Квітко
новини

Культурний маршрут Миколаєва: театри, музика, кіно та дитячі події

Марія Хаміцевич
новини

Голова офісу Посольства Данії вважає, що Миколаїв має переорієнтувати суднобудування: «Катери або дрони»

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: ЄС

ЄС планує повністю припинити імпорт викопного палива та ядерних технологій з Росії
Євросоюз передав Україні ще €1 млрд за рахунок активів РФ
ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року

Кім впевнений у суднобудівному потенціалі Миколаєва — будувати дрони та ракетні катери

Аліса Мелік-Адамян

У Миколаєві хочуть звільнити бізнес від сплати за зовнішню рекламу за 2022–2023 роки

У центрі Миколаєва з'явилися платні парковки. Як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату?