  • понеділок

    7 липня, 2025

  • 30.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 липня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 30.4° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Попри війну й посуху: херсонські фермери вже зібрали понад 17 тисяч тонн зерна

Херсонські фермери зібрали понад 17 тисяч тонн зерна. Фото: congress.gov.uaХерсонські фермери зібрали понад 17 тисяч тонн зерна. Фото: congress.gov.ua

У Херсонській області аграрії продовжують жнива. Станом на початок липня фермери зібрали понад 17 тисяч тонн зернових та зернобобових культур із 12 тисяч гектарів.

Також триває збирання озимого ріпаку — намолочено вже близько 200 тонн, повідомив Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України.

За словами фермерів, цьогорічна кампанія відбувається в умовах посухи та різких погодних змін. Частина полів, які використовуються для посіву, були розміновані лише цього року. Також повідомляється, що сільгоспвиробники отримують технічну допомогу від міжнародних організацій. Зокрема, надали зерносховища, сільгосптехніку, рукава для зберігання врожаю.

Херсонські фермери зібрали понад 17 тисяч тонн зерна. Фото: congress.gov.uaХерсонські фермери зібрали понад 17 тисяч тонн зерна. Фото: congress.gov.ua

Комбайни, які використовуються під час збирання, обладнані системами кондиціонування та електронними приладами для моніторингу вологості та обмолоту.

Херсонські фермери зібрали понад 17 тисяч тонн зерна. Фото: congress.gov.uaХерсонські фермери зібрали понад 17 тисяч тонн зерна. Фото: congress.gov.ua

Раніше повідомлялось, що зміни клімату та критичне зниження водного балансу можуть зробити непридатною для обробітку половину сільськогосподарських земель країни. Уже до 2050 року зона посухи охопить мільйони гектарів.

Нагадаємо, що з кожним роком посухи в Україні стають не винятком, а новою реальністю. Миколаївська область разом з Одеською, Херсонською та Запорізькою входить до групи регіонів з найвищим рівнем вразливості до посух і опустелювання.

Крім того, травень цього року став другим найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень. Його показники поступаються лише травню 2024 року.

Останні новини про: Херсонщина

Із тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути трьох дітей і двох дорослих
Через війну повітря у Херсоні забруднене в шість разів більше норми, — гідрометцентр
Близько 35% херсонських випускників складали НМТ за кордоном
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві суд наклав арешт на майно аптечної мережі, яка могла продавати фальсифікований «Оземпік»

Аліна Квітко
новини

Податки та мобілізація: експерт назвав головні виклики для українського бізнесу

Юлія Бойченко
новини

У мистецьких школах Миколаєва подорожчає навчання: наскільки зміняться тарифи з 1 вересня

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відроджують таврійський розпис — традицію, знайдену на Кінбурні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві шукають донора для будівництва нового дитячого діагностичного центру за ₴789 млн: проєктом зацікавились іспанці

Юлія Бойченко

Останні новини про: Херсонщина

Близько 35% херсонських випускників складали НМТ за кордоном
Через війну повітря у Херсоні забруднене в шість разів більше норми, — гідрометцентр
Із тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути трьох дітей і двох дорослих

У Миколаєві планують знести зупинку на Космонавтів та п’ять кіосків і павільйонів

Адміністрація Заводського району Миколаєва збирається за ₴2,6 млн відремонтувати п'ять кварталів тротуару

6 годин тому

Нескорений ринок: Як війна трансформує бізнес на півдні?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні