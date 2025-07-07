Попри війну й посуху: херсонські фермери вже зібрали понад 17 тисяч тонн зерна

Херсонські фермери зібрали понад 17 тисяч тонн зерна. Фото: congress.gov.ua

У Херсонській області аграрії продовжують жнива. Станом на початок липня фермери зібрали понад 17 тисяч тонн зернових та зернобобових культур із 12 тисяч гектарів.

Також триває збирання озимого ріпаку — намолочено вже близько 200 тонн, повідомив Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України.

За словами фермерів, цьогорічна кампанія відбувається в умовах посухи та різких погодних змін. Частина полів, які використовуються для посіву, були розміновані лише цього року. Також повідомляється, що сільгоспвиробники отримують технічну допомогу від міжнародних організацій. Зокрема, надали зерносховища, сільгосптехніку, рукава для зберігання врожаю.

Херсонські фермери зібрали понад 17 тисяч тонн зерна. Фото: congress.gov.ua

Комбайни, які використовуються під час збирання, обладнані системами кондиціонування та електронними приладами для моніторингу вологості та обмолоту.

Херсонські фермери зібрали понад 17 тисяч тонн зерна. Фото: congress.gov.ua

Раніше повідомлялось, що зміни клімату та критичне зниження водного балансу можуть зробити непридатною для обробітку половину сільськогосподарських земель країни. Уже до 2050 року зона посухи охопить мільйони гектарів.

Нагадаємо, що з кожним роком посухи в Україні стають не винятком, а новою реальністю. Миколаївська область разом з Одеською, Херсонською та Запорізькою входить до групи регіонів з найвищим рівнем вразливості до посух і опустелювання.