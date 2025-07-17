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Депутати з третього разу дозволили миколаївському музиканту Алексєєву облаштувати пляж на Намиві

Концерт, організований Миколаївським музикантом Володимиром Алексєєвим на пляжі «Стрелка». Фото: FacebookКонцерт, організований Миколаївським музикантом Володимиром Алексєєвим на пляжі «Стрелка». Фото: Facebook

Миколаївська міська рада з третьої спроби підтримала питання облаштування культурно-дозвільної зони підприємцем Володимиром Алексєєвим, який є позаштатним радником очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Відповідне рішення депутати міської ради ухвалили під час онлайн-засідання сесії міської ради 17 липня пакетним голосуванням, де загалом було близько 180 земельних проєктів рішень, пишуть «МикВісті». «За» проголосував 31 депутат. 

Після цього музикант Володимир Алексєєв на своїй сторінці у соцмережах подякував депутатам за ухвалене рішення. 

«Дякую всім депутатам всіх фракцій, хто долучився і підтримав. Попереду ще шлях — швидко не буде, але ми це зробимо», — написав він. 

Проєкт благоустрою території на пляжіПроєкт благоустрою території на пляжі

У коментарі «МикВісті» раніше Володимир Алексєєв пояснював, що має намір створити на Намиві відкритий простір із музикою, майстер-класами та кавою.

— Буде живе фортепіано на заході сонця. Невеличка сцена. Літні музичні й творчі заходи, дитячі майстер-класи для дітей намиву.  Це варіанти загальної візуалізації благоустрою території з зірками та без, вдень і ввечері. Жодної бетонованої конструкції. Навіть стовпи для гірлянд — й ті пересувні, — сказав Володимир Алексєєв.

Нагадаємо, до цього депутати міської ради двічі провалювали це рішення. 

29 квітня міська рада не дозволила Володимиру Алексєєву розмістити тимчасові споруди у на березі Південного Бугу. За ініціативи депутата Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександра Берези це питання було виключене з «земельного пакета».

Вже за місяць, 28 травня, антикорупційний департамент міської ради розіслав депутатам лист з рекомендацією не голосувати за виділення цієї ділянки Володимиру Алексєєву. А 29 травня під час сесії депутати не дійшли до цього питання через втрату кворуму.

У відповідь Володимир Алексєєв звернувся до міського голови з проханням дати йому слово на сесії 29 травня, щоб особисто захистити проєкт. Проте на продовженому засіданні 3 червня він був відсутній.

3 червня Миколаївська міська рада вдруге не підтримала питання облаштування культурно-дозвільної зони підприємцем Володимиром Алексєєвим.

Зазначимо, що у 2024 році президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою «Золоте серце» Володимира Алексєєва за його внесок у волонтерську допомогу та розвиток волонтерського руху під час війни в Україні.

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