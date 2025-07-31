У Миколаєві створять центр репродуктології на базі «Дубків»

Миколаївська міська лікарня №3. Фото: відкриті джерела

У міській лікарні №3 (Дубки), до кінця 2025 року планують створити відділення репродуктивної ендокринології та модернізувати відділення інтенсивної терапії для новонароджених.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич під час пресконференції в мерії 30 липня, передають «МикВісті».

Серед інших анонсованих проєктів — реабілітаційне відділення в тій же третій лікарні, будівництво водно-оздоровчого комплексу та відкриття протезно-ортопедичної майстерні у міській лікарні №4 спільно з німецькими партнерами.

У лікарні №1 планують облаштувати кардіометаболічне відділення. Також передбачено ремонти амбулаторій сімейної медицини №1, №2, №3 і №5 та ремонт укриттів у лікарнях №1 і №3, а також у дитячому медичному закладі.

Реорганізація лікарень Миколаєва

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Втім, 29 травня, депутати Миколаївської міської ради одноголосно зняли з розгляду сесії питання реорганізації медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Тому, на найближчу сесію Миколаївської міської ради, яка відбудеться 26 червня, повторно винесли проєкт про об’єднання пологового будинку №3 і дитячої лікарні №2 з міською лікарнею №3 («Дубки»).

Крім того, депутатам міськради Миколаєва запропонували нове рішення щодо обʼєднання медзакладів міста, тепер ЛШМД та лікарню №1 пропонують приєднати до 4 лікарні. Хоча раніше пропонували об'єднувати медзаклади навколо першої лікарні.

У вівторок, 8 червня, депутати зібралися на друге пленарне засідання 45-ї сесії, де розглянули питання щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Однак рішення не набрали необхідної кількості голосів.