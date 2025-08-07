Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У ДБР нагадали, що можливість повернутись із СЗЧ зі збереженням усіх виплат діє до 30 серпня

Спрощений механізм повернення на службу закінчується 30 серпня. Фото: justice.dp.uaСпрощений механізм повернення на службу закінчується 30 серпня. Фото: justice.dp.ua

У Державному бюро розслідувань нагадали, що 30 серпня закінчується дія закону, який дозволяє військовим, що самовільно залишили частину, повернутись до служби без кримінального покарання.

Як йдеться в повідомленні ДБР, військові, які підпадають під дію цього закону, можуть за рішенням суду бути звільнені від відповідальності. Після повернення їм поновлюють грошове забезпечення, харчування, одяг та інші виплати.

Цей порядок стосується тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року, а також тих, у кого служба була офіційно призупинена.

Алгоритм повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або дезертирували. Фото: ДБРАлгоритм повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або дезертирували. Фото: ДБР

Раніше директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомляв, що з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.

