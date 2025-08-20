Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    20 серпня, 2025

  • 23°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 23° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні зʼявилися перші термінали monobank

Monobank почав запускати власну мережу платіжних терміналів по містах України.

Про це повідомив у Facebook співвласник Fintech Band Олег Гороховський.

За його словами, наразі працює вже 1200 терміналів, і це лише початок. Користувачі можуть поповнювати картки monobank через ці пристрої без комісії.

«Почали ставити їх по містах України та розвивати власну мережу поповнення. Комісії за поповнення наших карток в них немає, як і в терміналах наших партнерів», — пише Олег Гороховський.

Платіжний термінал від monobank. Фото: Олег ГороховськийПлатіжний термінал від monobank. Фото: Олег Гороховський

Нагадаємо, рік тому Олег Гороховський повідомив, що після конфлікту з дніпровською податковою службою вирішив змінити місце прописки на Миколаїв та сплачувати податки в місцевий бюджет. За даними публічних реєстрів, у березні 2024 року він перереєструвався в Миколаєві як фізична особа-підприємець.

Згодом він розказав, що зареєструвати в Миколаєві філіал однієї з компаній, що займається розробкою та ліцензуванням програмного забезпечення для банку, довелось через вимогу законодавства.

Останні новини про: Бізнес та економіка

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах
«Епіцентр» збудує зерновий термінал у порту «Південний» за $270 млн
Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴100 млн акцизу з алкоголю
Реклама

Читайте також:

новини

Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад»

Ірина Олехнович
новини

Справа про розтрату мільйонів у дитячій лікарні Миколаєва: суд відмовив медзакладу у поверненні медкарток

Альона Коханчук
новини

«Алея Незламних міст»: в Одесі до Дня міста відкриють колону на честь Миколаєва

Світлана Іванченко
новини

Збитки екології від пожеж у Миколаївській області склали вже ₴1,36 млрд

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві вручили підозри директору КП «ГДМБ» та керівнику компанії, яка постачала їм світлове обладнання

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴100 млн акцизу з алкоголю
«Епіцентр» збудує зерновий термінал у порту «Південний» за $270 млн
Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад»

Ірина Олехнович

Понад 300 експонатів: у Миколаєві оцифрують музейну колекцію картин

ДБР розслідувало понад 570 справ про незаконне вивезення чоловіків призовного віку за кордон

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay