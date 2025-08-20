В Україні зʼявилися перші термінали monobank
- Марія Хаміцевич
19:16, 20 серпня, 2025
Monobank почав запускати власну мережу платіжних терміналів по містах України.
Про це повідомив у Facebook співвласник Fintech Band Олег Гороховський.
За його словами, наразі працює вже 1200 терміналів, і це лише початок. Користувачі можуть поповнювати картки monobank через ці пристрої без комісії.
«Почали ставити їх по містах України та розвивати власну мережу поповнення. Комісії за поповнення наших карток в них немає, як і в терміналах наших партнерів», — пише Олег Гороховський.
Нагадаємо, рік тому Олег Гороховський повідомив, що після конфлікту з дніпровською податковою службою вирішив змінити місце прописки на Миколаїв та сплачувати податки в місцевий бюджет. За даними публічних реєстрів, у березні 2024 року він перереєструвався в Миколаєві як фізична особа-підприємець.
Згодом він розказав, що зареєструвати в Миколаєві філіал однієї з компаній, що займається розробкою та ліцензуванням програмного забезпечення для банку, довелось через вимогу законодавства.
