Безбар’єрність – це коли ти можеш отримати ліки навіть у найвіддаленішому місці
- Пресреліз
•
- Пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації
-
•
-
18:30, 26 серпня, 2025
-
На Миколаївщині триває реалізація ініціативи з роботи мобільних аптек. Її завдання – забезпечити доступ до ліків жителям навіть тих населених пунктів, де немає стаціонарних аптек або аптечних пунктів.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.
На базі Аптеки №1 Підприємства Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України «Шпиталь Українського Червоного Хреста» функціонує три мобільні аптечні пункти (МАПи). Два з них працюють на території Миколаївщини, ще один – у Херсонській області.
Кожен мобільний аптечний пункт обладнаний згідно з ліцензійними вимогами та укомплектований необхідними лікарськими засобами. В середньому на один виїзд формується понад 33 тисячі одиниць препаратів та виробів медичного призначення (1653 найменування). Асортимент постійно оновлюється відповідно до потреб населення.
МАП №1 працює з березня 2024 року. Він обслуговує 28 населених пунктів шести громад області. Його послугами скористалися вже 4 505 осіб, а в рамках програми «Доступні ліки» отоварено 290 рецептів.
МАП №2 почав роботу в липні 2024 року. Він охоплює 27 сільських населених пунктів, де послугами аптеки вже скористалися 3 429 мешканців. Погашено 196 рецептів у межах «Доступних ліків».
МАП №3 діяв у 39 населених пунктах Херсонської області, обслуговуючи 3 905 осіб та видавши 76 рецептів за державною програмою. Через погіршення безпекової ситуації роботу було тимчасово призупинено, однак його діяльність планується відновитися вже з 1 вересня 2025 року.
Особливу увагу під час організації виїздів приділяють безпеці персоналу та мешканців. Перед кожною поїздкою моніториться ситуація в населених пунктах, а транспорт додатково обладнаний засобами захисту – бронежилетами та касками.
Запуск та успішне функціонування мобільних аптечних пунктів стало можливим завдяки партнерській підтримці Австрійського Червоного Хреста, тісній співпраці з Управлінням охорони здоров’я ОВА, Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області.
Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров наголосив на ключовій ролі цієї ініціативи.
«Безбар’єрність – це коли мешканці віддалених сіл отримують необхідні препарати вчасно та якісно. Завдяки мобільним аптекам ми робимо ліки доступними навіть там, де немає аптек. Це не лише турбота про здоров’я, а й приклад того, як спільними зусиллями влади, медичних установ та гуманітарних організацій можна подолати бар’єри та підтримати людей у складний час», – зазначив Юрій Гранатуров.
Таким чином, мобільні аптеки стали важливою частиною системи медичного забезпечення регіону, що поєднує турботу про людей, соціальну функцію та інноваційні підходи у сфері охорони здоров’я.
Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).
Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації
