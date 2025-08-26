Безбар’єрність – це коли ти можеш отримати ліки навіть у найвіддаленішому місці

На Миколаївщині триває реалізація ініціативи з роботи мобільних аптек. Її завдання – забезпечити доступ до ліків жителям навіть тих населених пунктів, де немає стаціонарних аптек або аптечних пунктів.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

На базі Аптеки №1 Підприємства Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України «Шпиталь Українського Червоного Хреста» функціонує три мобільні аптечні пункти (МАПи). Два з них працюють на території Миколаївщини, ще один – у Херсонській області.

Кожен мобільний аптечний пункт обладнаний згідно з ліцензійними вимогами та укомплектований необхідними лікарськими засобами. В середньому на один виїзд формується понад 33 тисячі одиниць препаратів та виробів медичного призначення (1653 найменування). Асортимент постійно оновлюється відповідно до потреб населення.

На Миколаївщині триває реалізація ініціативи з роботи мобільних аптек. Фото: Миколаївська ОВА

МАП №1 працює з березня 2024 року. Він обслуговує 28 населених пунктів шести громад області. Його послугами скористалися вже 4 505 осіб, а в рамках програми «Доступні ліки» отоварено 290 рецептів.

МАП №2 почав роботу в липні 2024 року. Він охоплює 27 сільських населених пунктів, де послугами аптеки вже скористалися 3 429 мешканців. Погашено 196 рецептів у межах «Доступних ліків».

МАП №3 діяв у 39 населених пунктах Херсонської області, обслуговуючи 3 905 осіб та видавши 76 рецептів за державною програмою. Через погіршення безпекової ситуації роботу було тимчасово призупинено, однак його діяльність планується відновитися вже з 1 вересня 2025 року.

Особливу увагу під час організації виїздів приділяють безпеці персоналу та мешканців. Перед кожною поїздкою моніториться ситуація в населених пунктах, а транспорт додатково обладнаний засобами захисту – бронежилетами та касками.

На Миколаївщиніується реалізація ініціативи з роботи мобільних аптек. Фото: Миколаївська ОВА

Запуск та успішне функціонування мобільних аптечних пунктів стало можливим завдяки партнерській підтримці Австрійського Червоного Хреста, тісній співпраці з Управлінням охорони здоров’я ОВА, Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області.

Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров наголосив на ключовій ролі цієї ініціативи.

«Безбар’єрність – це коли мешканці віддалених сіл отримують необхідні препарати вчасно та якісно. Завдяки мобільним аптекам ми робимо ліки доступними навіть там, де немає аптек. Це не лише турбота про здоров’я, а й приклад того, як спільними зусиллями влади, медичних установ та гуманітарних організацій можна подолати бар’єри та підтримати людей у складний час», – зазначив Юрій Гранатуров.

Таким чином, мобільні аптеки стали важливою частиною системи медичного забезпечення регіону, що поєднує турботу про людей, соціальну функцію та інноваційні підходи у сфері охорони здоров’я.