Панченко заявив, що прокуратура вже тиждень шукає офіс компанії, яка хоче сортувати сміття

Депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко. Архівне фото «МикВісті»

Депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко заявив керівнику «Waste to Energy Niko», що обласна прокуратура, яка проводить слідчі дії у справі конкурсу на будівництво сортувальної лінії, не може знайти офіс їх компанії.

Свою думку він озвучив під час обговорення питання про визначення суб’єкта сортування відходів, пишуть «МикВісті».

Федір Панченко поцікавився, чи відбувалися слідчі дії у компанії, яка виграла конкурс на будівництво сміттєсортувальної лінії.

Директор ТОВ «Waste to Energy Niko» Дмитро Гончаров відповів, що жодних обшуків чи вилучень у фірмі не проводили.

Реклама

— У мене питання до вас, у засновників в офісі підприємства на фірмі там були вже слідчі дії якісь або обшуки? – запитав Федір Панченко. — Ні жодних слідчих дій не було, – відповів Дмитро Гончаров. — Тобто у вас і телефон вас не забирали? — додав Федір Панченко. — Ні, – відповів Дмитро Гончаров. — Просто прокуратура так відзвітувала, що все всіх ми вже обшукали, а навіть до фірми не доходили, – додав Федір Панченко.

Депутат додав, що не розуміє логіки слідчих, які проводять обшуки в міськраді, але навіть не відвідали компанію, яка безпосередньо реалізовуватиме проєкт.

— Я вам розповідаю. Ми бачились з представником обласної прокуратури в міськраді, коли вони приходили. Я їм задав питання, навіщо вони прийшли до міськради, щоб вилучити тут проєкти рішень, які на сайті опубліковані і чи заходили вони вже до вас на офіс в компанію? Вони сказали, що до вас не приходили, тому що знайти вас не можуть. До речі, вам от розповідаю, що вас шукає обласна прокуратура або ваш офіс можливо повідомти їм, бо вони не можуть вас тиждень знайти. А ми вас, бачите, перші знайшли, – прокоментував Федір Панченко. — Треба буде піти на зустріч тоді, – відповідно Дмитро Гончаров.

Як відомо, 21 серпня у будівлі Миколаївської міської ради пройшли обшуки. Наступного дня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка будуватиме сортувальну лінію у Миколаєві, був проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади. Він також додав, що Миколаїв потребує будівництва сучасної сортувальної лінії, але не на тих умовах, які зараз пропонують на затвердження депутатів міської ради.

Під час розмови з журналістами мер Олександр Сєнкевич назвав обшуки у міськраді надуманими та такими, що не мають складу злочину. У відомстві заяву мера розцінили як спробу відвернути увагу від реальних порушень та поставити під сумнів законність слідчих дій.

Зокрема на цю заяву також відреагував і генпрокурор України Руслан Кравченко. Він назвав ці заяви спробами управлінців виправдатись.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

20 травня 2024 року у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2024 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Строки угоди передбачають 25-річний термін співпраці. У міськраді лунали застереження, що це надто довго та може обмежити гнучкість громади. За ініціативи голови планово-бюджетної комісії міськради Федора Панченка уже розроблено альтернативний проект рішення — про відмову в угоді з «Вейст Ту Енерджи Ніко» на сортування сміття. Раніше у коментарі «МикВісті» компанія «Вейст Ту Енерджи Ніко», яка перемогла в інвестиційному конкурсі, що проводила міська рада, запевняє, що така система не лише зменшить навантаження на міське сміттєзвалище, а й дозволить місту заощаджувати, створити нові робочі місця та отримати доступ до міжнародного «зеленого» фінансування.