Генпрокурор звернувся до місцевої влади через їхні заяви про «політичні переслідування»

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, 17 червня 2025 року. Facebook

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на публічні заяви деяких міських голів та представників місцевої влади про «тиск від прокуратури» та «політичні переслідування».

У своєму зверненні в Facebook він назвав ці заяви спробами управлінців виправдатись.

Варто нагадати, що після обшуків у будівлі міської ради Миколаєва 21 серпні мер Олександр Сєнкевич назвав їх надуманими, а дії правоохоронців — піаром. Однак у той же день у обласній прокуратурі відповіли меру, розцінивши його слова як спробу відвернути увагу від реальних порушень та поставити під сумнів законність слідчих дій.

У своєму ж дописі 27 серпня генпрокурор підкреслив, що кількість підозр та обсяги збитків вражають, і це не має жодного стосунку до «піару» правоохоронців. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів та зловживання службовим становищем «з особливим цинізмом».

— Коли чиновники і управлінці хочуть виправдатись, простіше розповідати про політику, ніж пояснювати, чому на ремонтах укриттів для дітей вкрадено мільйони, чому у лікарні завезли непридатне обладнання, а у школах, замість безпечних сховищ, поставили пап'є маше. Кількість підозр і суми збитків, які вражають всіх, це не про піар, це про розкрадання та зловживання повноваженнями представниками місцевої влади та їх спільниками, подекуди, з особливим цинізмом під час війни, — написав Руслан Кравченко.

Він підкреслив, що прокуратура діє однаково у всіх регіонах країни і застеріг посадовців від спроб політизувати ситуацію або чинити тиск на правоохоронців

— У Києві чи на Буковині, у Запоріжжі чи на Харківщині — всюди однакова реакція: є факт злочину — буде підозра, буде суд, який поставить остаточну крапку. А спроби політизації і тиску на правоохоронців, марна справа. Проте, я наголошую: не чекайте від прокуратури толерантності до корупції. Щодо можливих порушень правоохоронців під час слідчих дій, кожен потенційно можливий випадок буде вивчений і отримає відповідну оцінку, — заявив генпрокурор.

Як відомо, 21 серпня у будівлі Миколаївської міської ради пройшли обшуки. Наступного дня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка будуватиме сортувальну лінію у Миколаєві, був проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади.

Він також додав, що Миколаїв потребує будівництва сучасної сортувальної лінії, але не на тих умовах, які зараз пропонують на затвердження депутатів міської ради.