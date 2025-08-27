Генпрокурор звернувся до місцевої влади через їхні заяви про «політичні переслідування»
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
12:15, 27 серпня, 2025
-
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на публічні заяви деяких міських голів та представників місцевої влади про «тиск від прокуратури» та «політичні переслідування».
У своєму зверненні в Facebook він назвав ці заяви спробами управлінців виправдатись.
Варто нагадати, що після обшуків у будівлі міської ради Миколаєва 21 серпні мер Олександр Сєнкевич назвав їх надуманими, а дії правоохоронців — піаром. Однак у той же день у обласній прокуратурі відповіли меру, розцінивши його слова як спробу відвернути увагу від реальних порушень та поставити під сумнів законність слідчих дій.
У своєму ж дописі 27 серпня генпрокурор підкреслив, що кількість підозр та обсяги збитків вражають, і це не має жодного стосунку до «піару» правоохоронців. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів та зловживання службовим становищем «з особливим цинізмом».
— Коли чиновники і управлінці хочуть виправдатись, простіше розповідати про політику, ніж пояснювати, чому на ремонтах укриттів для дітей вкрадено мільйони, чому у лікарні завезли непридатне обладнання, а у школах, замість безпечних сховищ, поставили пап'є маше. Кількість підозр і суми збитків, які вражають всіх, це не про піар, це про розкрадання та зловживання повноваженнями представниками місцевої влади та їх спільниками, подекуди, з особливим цинізмом під час війни, — написав Руслан Кравченко.
Він підкреслив, що прокуратура діє однаково у всіх регіонах країни і застеріг посадовців від спроб політизувати ситуацію або чинити тиск на правоохоронців
— У Києві чи на Буковині, у Запоріжжі чи на Харківщині — всюди однакова реакція: є факт злочину — буде підозра, буде суд, який поставить остаточну крапку. А спроби політизації і тиску на правоохоронців, марна справа. Проте, я наголошую: не чекайте від прокуратури толерантності до корупції. Щодо можливих порушень правоохоронців під час слідчих дій, кожен потенційно можливий випадок буде вивчений і отримає відповідну оцінку, — заявив генпрокурор.
Як відомо, 21 серпня у будівлі Миколаївської міської ради пройшли обшуки. Наступного дня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що конкурс із визначення компанії, яка будуватиме сортувальну лінію у Миколаєві, був проведений неналежно, а його умови є невигідними для громади.
Він також додав, що Миколаїв потребує будівництва сучасної сортувальної лінії, але не на тих умовах, які зараз пропонують на затвердження депутатів міської ради.
Останні новини про: Олександр Сєнкевич
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.