У серпні 91% пов’язаних з ТЦК інцидентів виявилися фейками та маніпуляціями

Протягом серпня в Україні зафіксували 218 інцидентів, повʼязаних з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки — 198 з них виявилися неправдивими.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

«Інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави», — зазначають військові.

За їхніми даними, серед усіх інцидентів за серпень підтвердилися лише 20 випадків (9%).

Зокрема, двох людей відсторонили від виконання обов’язків, двох притягнули до дисциплінарної відповідальності, а ще 16 службових розслідувань тривають.

Раніше стало відомо, у лікарні Черкащини помер 39-річний керівник Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу Євген Кушнір. У Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявляють, що чоловік вистрибнув з автобуса на ходу, близькі ж наполягають — його побили.

