На Черкащині помер мобілізований: версії ТЦК та близьких різняться

У лікарні Черкащини помер 39-річний керівник Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу Євген Кушнір. У Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявляють, що чоловік вистрибнув з автобуса на ходу, близькі ж наполягають — його побили.

За даними Черкаського обласного ТЦК, інцидент стався 22 серпня. Групу військовозобов’язаних відправляли зі збірного пункту до навчального центру в Смілі. Під час руху автобусом Кушнір нібито перескочив через сидіння, відчинив бокові двері та вистрибнув на проїжджу частину.

У ТЦК повідомили, що він отримав тяжкі травми. Автобус одразу зупинили, викликали швидку та поліцію. Чоловіка госпіталізували, однак 24 серпня він помер у реанімації. Наразі триває розслідування.

Речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк розповіла «Суспільному», що за фактом смерті відкрили провадження за частиною першою статті 128 Кримінального кодексу України «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження».

Мати Кушніра Любов підтвердила, що загиблий — її син. Наразі вона перебуває в Смілі, однак відомі деталі розповість згодом.

Водночас друзі та знайомі Євгена ставлять під сумнів офіційну версію. Подруга Олена Дяченко заявила, що представники ТЦК зняли його з рейсового автобуса «Кропивницький — Київ» у Корсуні-Шевченківському, хоча він мав відстрочку.

За її словами, чоловіка доставили у військкомат для проходження медкомісії, після чого він опинився в реанімації «побитий і поламаний».

— За одну добу «мобілізації» він опинився у лікарняному ліжку — весь побитий, поламаний, у найдтяжкому стані, — зазначила  Олена Дяченко.

Близькі загиблого закликають до розголосу та вимагають встановити справжні обставини трагедії.

Нагадаємо, що у Миколаєві чоловік стрибнув з мосту, під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці розслідують обставини смерті. 

