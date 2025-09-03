Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    3 вересня, 2025

  • 27.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 27.3° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині 27 шкіл залишилися без держсубвенції через малу кількість учнів

Школи з менш ніж 45 учнями залишаються без держфінансування. Фото: архів «МикВісті»Школи з менш ніж 45 учнями залишаються без держфінансування. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаївській області працюють 27 шкіл, у яких навчається менше ніж 45 учнів. Відповідно до наказів Міністерства освіти, з цього року такі заклади не отримуватимуть державної субвенції. А з наступного року обмеження зросте до 60 учнів.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська.

Алла Веліховська пояснила, що громади самостійно ухвалюватимуть рішення щодо подальшої роботи шкіл.

— Ніхто не каже закривати, ніхто не каже трансформувати. Треба виходити з доцільності і не робити дітей заручниками негарних умов навчання, — наголосила вона.

За словами Алли Веліховської, якщо у громаді є можливість організувати підвезення дітей до більшої школи, де є психолог, соціальний педагог, гаряче харчування та належні умови для навчання і соціалізації, то краще скористатися цією можливістю. Водночас залишати малокомплектні школи дозволено, але тоді їхнє утримання повністю ляже на місцеві бюджети.

Частина громад вже розглядає варіанти трансформації: у деяких селах планують залишати тільки початкову школу, адже на неї правило про мінімальну кількість учнів не поширюється і така школа може отримувати державну субвенцію.

— Принцип для всіх дітей має бути однаковим — якісна освіта, незалежно від того, де дитина проживає. Треба все продумати для того, щоб діти мали рівний доступ до навчання, — підсумувала Алла Веліховська.

Раніше повідомлялось, у Миколаївській області можуть закрити 59 шкіл через недостатньою кількістю учнів для навчання в очному форматі. Влада області намагається домогтися відстрочки або винятків для прифронтових шкіл.

Останні новини про: Освіта

У Миколаєві запрацювала найбільша школа-садок для дітей
В Україні на 62 тисячі менше першокласників, ніж торік
Проєктні роботи затягнулися: будівництво нової школи у Зеленому Гаю розпочнуть з наступного року
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві вшанували пам’ять загиблого Андрія Парубія

Ірина Олехнович
новини

Бюджет Миколаєва планують збільшити на ₴623 млн: гроші підуть на зарплати, комуналку та шкільне харчування

Аліна Квітко
новини

Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві спалили вже 200 сміттєвих баків — на нові витратять ₴3 млн

Юлія Бойченко
новини

«Вранці там аврал. Як дітям ходити в школу?», — миколаївці просять відновити світлофори біля 52-ї гімназії у Лісках

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

Проєктні роботи затягнулися: будівництво нової школи у Зеленому Гаю розпочнуть з наступного року
В Україні на 62 тисячі менше першокласників, ніж торік
У Миколаєві запрацювала найбільша школа-садок для дітей

Одкровення Єрмолаєва: (Не)законність онлайн-сесій, депутатів купують за будки, фейкова доброчесність

Катерина Середа

Артилерія та FPV-дрони вдарили по Миколаївському району: пошкоджені будинки

Лачен закликав Сєнкевича провести офлайн сесію

Вісім дронів збили на Миколаївщині вночі: уламки пошкодили будинки

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay