На Миколаївщині 27 шкіл залишилися без держсубвенції через малу кількість учнів

Школи з менш ніж 45 учнями залишаються без держфінансування. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаївській області працюють 27 шкіл, у яких навчається менше ніж 45 учнів. Відповідно до наказів Міністерства освіти, з цього року такі заклади не отримуватимуть державної субвенції. А з наступного року обмеження зросте до 60 учнів.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська.

Алла Веліховська пояснила, що громади самостійно ухвалюватимуть рішення щодо подальшої роботи шкіл.

— Ніхто не каже закривати, ніхто не каже трансформувати. Треба виходити з доцільності і не робити дітей заручниками негарних умов навчання, — наголосила вона.

За словами Алли Веліховської, якщо у громаді є можливість організувати підвезення дітей до більшої школи, де є психолог, соціальний педагог, гаряче харчування та належні умови для навчання і соціалізації, то краще скористатися цією можливістю. Водночас залишати малокомплектні школи дозволено, але тоді їхнє утримання повністю ляже на місцеві бюджети.

Частина громад вже розглядає варіанти трансформації: у деяких селах планують залишати тільки початкову школу, адже на неї правило про мінімальну кількість учнів не поширюється і така школа може отримувати державну субвенцію.

— Принцип для всіх дітей має бути однаковим — якісна освіта, незалежно від того, де дитина проживає. Треба все продумати для того, щоб діти мали рівний доступ до навчання, — підсумувала Алла Веліховська.