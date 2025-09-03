На Миколаївщині 27 шкіл залишилися без держсубвенції через малу кількість учнів
У Миколаївській області працюють 27 шкіл, у яких навчається менше ніж 45 учнів. Відповідно до наказів Міністерства освіти, з цього року такі заклади не отримуватимуть державної субвенції. А з наступного року обмеження зросте до 60 учнів.
Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська.
Алла Веліховська пояснила, що громади самостійно ухвалюватимуть рішення щодо подальшої роботи шкіл.
— Ніхто не каже закривати, ніхто не каже трансформувати. Треба виходити з доцільності і не робити дітей заручниками негарних умов навчання, — наголосила вона.
За словами Алли Веліховської, якщо у громаді є можливість організувати підвезення дітей до більшої школи, де є психолог, соціальний педагог, гаряче харчування та належні умови для навчання і соціалізації, то краще скористатися цією можливістю. Водночас залишати малокомплектні школи дозволено, але тоді їхнє утримання повністю ляже на місцеві бюджети.
Частина громад вже розглядає варіанти трансформації: у деяких селах планують залишати тільки початкову школу, адже на неї правило про мінімальну кількість учнів не поширюється і така школа може отримувати державну субвенцію.
— Принцип для всіх дітей має бути однаковим — якісна освіта, незалежно від того, де дитина проживає. Треба все продумати для того, щоб діти мали рівний доступ до навчання, — підсумувала Алла Веліховська.
Раніше повідомлялось, у Миколаївській області можуть закрити 59 шкіл через недостатньою кількістю учнів для навчання в очному форматі. Влада області намагається домогтися відстрочки або винятків для прифронтових шкіл.
