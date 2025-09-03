Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Прифронтові підприємства зможуть бронювати всіх військовозобов’язаних працівників через «Дію»

Підприємства на прифронтових територіях зможуть бронювати 100% чоловіків. Фото: ukrinform.uaПідприємства на прифронтових територіях зможуть бронювати 100% чоловіків. Фото: ukrinform.ua

З 3 вересня критично важливі підприємства, які працюють на прифронтових територіях, отримали можливість бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників через портал «Дія».

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

У відомстві зазначають, що таке рішення допоможе бізнесу зберегти робочі місця у найскладніших умовах і водночас забезпечить потреби оборони.

«Це рішення дозволить зберегти робочі місця та водночас забезпечити Збройні Сили необхідними ресурсами», — наголосив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Раніше підприємства могли бронювати лише половину військовозобов’язаних працівників. Тепер для прифронтових територій цей ліміт збільшили удвічі.

Як це працює:

  • підприємство звертається до обласної військової адміністрації з проханням підвищити ліміт до 100%;
  • адміністрація перевіряє діяльність підприємства та у разі позитивного висновку подає інформацію до державного органу;
  • орган через портал «Дія» збільшує ліміт бронювання;
  • після цього підприємство може забронювати всіх працівників.

Нагадаємо, 13 серпня Кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, які розширюють можливості для підприємств у зонах бойових дій.

Слід зазначити, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13335, яким пропонують надавати 45 днів для оформлення військово-облікових документів працівникам критично важливих підприємств.

Бронювання надаватиметься не більше одного разу на рік. Якщо протягом відведених 45 днів працівник не оформить документи, підприємство зможе його звільнити.

