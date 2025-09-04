Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Небезпечний для дітей,— миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик

«Небезпечний для дітей»: миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик. Фото: Юлія Лук'яненко«Небезпечний для дітей»: миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик. Фото: Юлія Лук'яненко

Жителі Миколаєва звернулися до міської влади з проханням відремонтувати дитячий майданчик, розташований між будинками на вулиці Громадянській, 42 і 44, поруч із будівлею «Обленерго».

Про це написала Юлія Лук’яненко у групі Contact Center при Миколаївській міськраді, повідомляють «МикВісті».

Вона зазначила, що нинішній стан майданчика становить небезпеку для дітей.

— На деяких елементах відпали дошки, одна з них наразі не закріплена — діти постійно вдаряються під час ігор. Також є поламаний тренажер із нерівним металевим краєм, який теж небезпечний для дітей, — йдеться у зверненні.

Стан гірки на дитячому майданчику. Фото: Юлія Лук'яненкоСтан гірки на дитячому майданчику. Фото: Юлія Лук'яненко
Стан гірки на дитячому майданчику. Фото: Юлія Лук'яненкоСтан гірки на дитячому майданчику. Фото: Юлія Лук'яненко

Окрім ремонту, місцева жителька просить комунальні служби прибрати написи, якими зафарбовано дитячу гірку.

Поламаний тренажер з металевим краєм. Фото: Юлія Лук'яненкоПоламаний тренажер з металевим краєм. Фото: Юлія Лук'яненко

Нагадаємо, раніше у Миколаєві жителі просили зробити доступним пішохідний перехід на проспекті Миру, біля зупинки «Площа Перемоги», який виявився незручним для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками та велосипедистів.

Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

2 години тому

Миколаїв отримає 15 когенераційних установок від Світового банку

Аліна Квітко

