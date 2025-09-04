Небезпечний для дітей,— миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик
- Ірина Олехнович
13:20, 04 вересня, 2025
Жителі Миколаєва звернулися до міської влади з проханням відремонтувати дитячий майданчик, розташований між будинками на вулиці Громадянській, 42 і 44, поруч із будівлею «Обленерго».
Про це написала Юлія Лук’яненко у групі Contact Center при Миколаївській міськраді, повідомляють «МикВісті».
Вона зазначила, що нинішній стан майданчика становить небезпеку для дітей.
— На деяких елементах відпали дошки, одна з них наразі не закріплена — діти постійно вдаряються під час ігор. Також є поламаний тренажер із нерівним металевим краєм, який теж небезпечний для дітей, — йдеться у зверненні.
Окрім ремонту, місцева жителька просить комунальні служби прибрати написи, якими зафарбовано дитячу гірку.
Нагадаємо, раніше у Миколаєві жителі просили зробити доступним пішохідний перехід на проспекті Миру, біля зупинки «Площа Перемоги», який виявився незручним для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками та велосипедистів.
