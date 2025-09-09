Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону

Відремонтований стадіон у селі Ольшанське. Скриншот: Велике будівництво

Центральний районний суд Миколаєва виправдав колишнього голову Ольшанської селищної ради, якого прокуратура обвинувачувала у розтраті 324 тисяч гривень бюджетних коштів під час виконання ремонту стадіону.

Вирок у справі Центральний суд Миколаєва ухвалив 2 вересня 2025 року, пишуть «МикВісті».

За версією слідства, у 2019 році Ольшанська селищна рада замовила проєкт реконструкції стадіону, який передбачав встановлення трибуни на 52 місця, 208 стадіонних крісел, спортивних майданчиків і нанесення розмітки понад 1500 метрів. У березні 2020 року з ТОВ «Окна-Сіті» підписали договір підряду вартістю 6,3 мільйона гривень. Роботи мали завершитися до 1 вересня 2020 року.

За даними обвинувачення, підрядник виконав лише частину передбачених робіт: одну трибуну, 2 баскетбольні щити та 60 метрів розмітки. Попри це, у жовтні 2020 року рада повністю розрахувалася за контрактом. Того ж місяця, рішенням сесії, додатково виділили ще 330 тисяч гривень та уклали другий договір — №155. У ньому знову йшлося про ті самі роботи — розмітку, трибуну та спортивні конструкції, які вже були у початковій документації. Таким чином, на переконання прокурора, відбулася «подвійна оплата». Гроші, а саме 324 тисячі гривень — були перераховані підряднику у листопаді 2020 року.

Реклама

Прокурор вимагав відшкодувати збитки громаді. Обвинувачення кваліфікувало дії посадовця за частинною 4 статті 191 КК України — розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах.

Сам ексголова провину заперечив. Він пояснював, що будівництво велося у межах програми «Велике будівництво», а рішення про додатковий договір було ухвалене колегіально:

«Врешті усі виконані роботи за об`єктом реконструкції були виконані, прийняті відповідними актами та по факту виконання оплачені в межах зведеного кошторисного розрахунку ПКД із заощадженням 10 978,14 гривень, а спортивний комплекс здано в експлуатацію. Процес будівництва неодноразово перевірений контролюючими органами під час ревізійних комісій без зауважень чи заперечень, зокрема і щодо фінансової сторони», – зазначено у документі.

Наявність на спортивному комплексі усіх малих архітектурних форм, розмітки та двох трибун підтверджується інвентаризацією та експертними звітами.За словами підсудного, у другий договір увійшли ті види робіт, які не були завершені за попереднім контрактом, а також ще одна додаткова трибуна: «Фактично у цю суму увійшли планові обсяги, що не були виконані та не оплачені за договором №24, а також витрати на придбання другої трибуни на 52 місця, що прокурор помилково вважає «подвійною оплатою».

Він також наголошував, що весь процес контролювали технічний і авторський нагляд, казначейство та профільні комісії: «Казначейство постійно контролювало платіжні доручення та відповідність документів. Якщо б існували порушення, їх би виявили ще на етапі перевірок».

Захисник наполягав, що докази обвинувачення недопустимі, а висновки експертиз — хибні. У підсумку адвокат просив суд визнати підсудного невинуватим.

Суд у своєму вироку вказав, що сторона обвинувачення не довела факту «подвійної оплати», а також не надала належних доказів завдання збитків. Натомість було встановлено, що об’єкт здано в експлуатацію, а додаткові кошти витратили на фактично виконані роботи.

У результаті обвинуваченого виправдали у повному обсязі, а цивільний позов прокурора про стягнення 324 тисяч гривень суд залишив без задоволення.