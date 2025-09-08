У комісії ДЖКГ пропонують «омолодити» 64 дерева вздовж тротуара Панченка, обрізавши їх корені

Підрядник пошкодив коріння дерев, облаштовуючи бордюр для пішохідної доріжки. Фото: «МикВісті»

Комісія департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради обстежила дерева вздовж тротуару з велодоріжкою, які облаштовують від Тернівського кільця до Інгульського мосту. Підготовленим актом пропонується обрізати корені у 64 дерев.

Відповідний документ є у розпорядженні «МикВісті».

На початку вересня 2025 року вздовж Проспекту Героїв України почали облаштовувати новий тротуар вартістю 16,2 мільйона гривень. За словами депутата міськради та голови депутатської комісії з питань бюджету Федора Панченка, відповідні роботи проходять за підсумком звернення мешканців Миколаєва до нього, як до депутата, а також до міського голови Олександра Сєнкевича.

Висновок комісії, яка обстежила 30-60-річні дерева, — омолодити їх, шляхом обрізання коренів

Відповідно до акту обстеження, у 64 дерев мають обрізати ⅓ та ½ коренів. Документ підписали два співробітники департаменту ЖКГ. Однак керівник управління сталого розвитку міста департаменту Володимир Ніколайчук, який очолює створену комісію для обстеження дерев, не поставив свого підпису.

Підрядник «Світ будівництва і технологій» вже почав виконувати роботи без погоджених документів. Робітники підприємства пошкодили стовбури дерев та порубали їхні корені. Від таких дій постраждало 5 тополь, 1 абрикос, а бузок взагалі залили бетоном.

Підрядник пошкодив коріння дерев, облаштовуючи бордюр для пішохідної доріжки. Фото: «МикВісті» Підрядник пошкодив коріння дерев, облаштовуючи бордюр для пішохідної доріжки. Фото: «МикВісті»

Сам Федір Панченко пообіцяв розібратися та з’ясувати, хто шкодить деревам та навіщо: «По суті питання звісно розберуся і з’ясую, хто там що пошкодив та нащо», — написав він у Facebook

У коментарях «МикВісті» відразу два фахівці підтвердили, що дерева можуть не пережити таке «омолодження коренів».

Начальниця відділу садово-паркового господарства «Миколаївських парків» Тетяна Скибицька зазначила, що подібні роботи не проводяться для дерев старше 50 років, адже вони можуть загинути. Правилами утримання зелених насаджень передбачена обрізка коренів на 1/3 та 2/3, але лише для молодих дерев. Тетяна Скибицька наголошує, що як фахівець, вона категорично проти подібних робіт.

— До стовбуру обрізати не можна, тому що поверхнева коренева система, яка йде, вона є провідником води, кисню та мінеральних добрив, які надходять до дерева. Якщо ми верхні корені пошкодимо, тоді не буде вже того доступу води, світла, повітря та кисню. Тому це може мати наслідки і дерево може загинути. Як фахівець, я категорично проти таких робіт з деревами, — наголошує Тетяна Скибицька.

Тетяна Скибицька, заступник директора КП «Миколаївські парки», фото: Миколаївська міська рада

Крім того, правила передбачають підрізання коренів від кінця, але не від стовбура. Тетяна Скибицька наголошує, що обрізані корені були провідниками води та поживних речовин для дерева з джерел, які залягають глибоко під землею.

—У нас зараз зима майже без снігу і засушливе літо — тобто вологи як такої немає. Тому корні, які ідуть вглиб — вони брали грунтові води. Але так як у нас хаотично пробурювались свердловини, то залягання грунтових вод пішло набагато глибше і коріння не дотягується туди. З того шару, з якого вони могли брати воду — її тепер нема, — додає Тетяна Скибицька.

Також фахівець «Миколаївських парків» не може з упевненістю сказати, що буде з деревами після обрізки коренів, адже ніколи не проводила подібні роботи.

— Я зараз не можу сказати, як відреагує дерево. Тому що за 30 років стажу, я не стикалась з таким. Такі операції з деревами не проводили. Проводили тільки в тих місцях, де коренева система піднімала асфальт. Але це обрізали до самого стовбуру. Я не розумію, як себе поведе дерево, — говорить вона.

Арборист Володимир Ветроградський. Фото: особиста Facebook-сторінка

Те, що подібні роботи можуть бути згубними для дорослих дерев підтверджує і відомий у Києві фахівець-арборист Володимир Ветроградський. Він каже, що через обрізку коренів дерева можуть стати нестійкими до вітру та просто-непросто впасти.

— Омолодження теоретично може бути. Але це робота ручним інструментом з акуратним збереженням допустимої довжини коренів. І обробкою ран. Це ціла наука. Але аж ніяк не зриванням їх екскаватором, як на фото. Тут явно людей за дурнів тримають, щоб втулити більшу площу плитки. Має бути мінімум облаштування розширення біля пристовбурових зон біля дерев, дотримання природного рівня ґрунту, — зазначає Володимир Ветроградський.

Зрублені корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України. Фото: МикВісті

Нагадаємо, у Миколаєві водіям заборонили робити поворот направо за зупинкою по проспекту Героїв України, що розташована біля в'їзду в торговий центр «Магелан».

Тротуар за ініціативою Федора Панченка: Що відомо?

Вздовж проспекту Героїв України у Миколаєві почали капітальний ремонт пішохідної зони. Основна причина — заміна трубопроводу, яку виконує «Миколаївводоканал». Під час цих робіт частина тротуару була зруйнована, і тепер покриття потрібно відновлювати. Департамент ЖКГ вже провів тендер, і вартість ремонту склала 16,2 мільйона гривень.

Фінансування заплановане по місяцях:

у серпні виділено 2,85 мільйонів гривень,

у вересні — 4,15 мільйонів гривень,

у жовтні — 4,15 мільйонів гривень,

а у листопаді — 5,68 мільйонів гривень

Миколаївський політик Федір Панченко на фоні тротуару, ремонтом якого він опікується

Ось як необхідність даного інфраструктурного проєкту пояснював сам депутат Федір Панченко, який обирався від партії «Пропозиція» по виборчому округу №6, що охоплює мікрорайон Соляні та цю ділянку:

— Звернення було на Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича та депутата міськради Федора Панченко. Люди звернулись до депутата й мера. Це основний пішохідний маршрут, яким користуються всі жителі. Величезна кількість людей. Там у проєкті були майданчики, розгалуження в сторони, але в такому вигляді він коштував би 40 мільйонів гривень. Ми розділили (цей проєкт, — прим.) на черги, ми реалізовуємо, на цей момент, тільки тротуарну частину, — сказав Федір Панченко.

Міський голова Олександр Сєнкевич також висловився на підтримку проєкту.

— Люди зібралися, написали, і вимагають побудувати там цю пішохідну зону, тому що велика кількість людей нею користується, — пояснював Олександр Сєнкевич.

У подальших планах там — прибрати аварійні дерева, викорчувати пні та демонтувати залишки рекламних конструкцій. Цим займеться комунальне підприємство «Парки». Крім того, на тротуарі встановлять обмежувачі, аби припинити рух автомобілів, які часто використовували його як дорогу.