Рецепти, направлення від лікаря та план лікування: у «Дії» з’явилися медичні сповіщення

У Дії зʼявилися медичні сповіщення. Ілюстрація: Дія

У застосунку «Дія» запровадили нову функцію — медичні сповіщення.

Про це повідомили в «Дії».

Сервіс створено у співпраці МОЗ, Мінцифри та НСЗУ. Тепер користувачі зможуть отримувати повідомлення про:

створення плану лікування;

виписку е-рецепта;

скасування е-рецепта лікарем;

створення е-направлення.

Щоб отримувати сповіщення, потрібно мати застосунок «Дія» на смартфоні та бути авторизованим. Щойно лікар оформить рецепт чи направлення, пацієнту надійде повідомлення, яке зберігатиметься у розділі «Меню — Повідомлення».

Якщо користувач не має «Дії», сповіщення надходитимуть у звичний спосіб — через Viber або SMS.

Нагадаємо, з 3 вересня критично важливі підприємства, які працюють на прифронтових територіях, отримали можливість бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників через портал «Дія».