Рецепти, направлення від лікаря та план лікування: у «Дії» з’явилися медичні сповіщення
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
23:10, 08 вересня, 2025
-
У застосунку «Дія» запровадили нову функцію — медичні сповіщення.
Про це повідомили в «Дії».
Сервіс створено у співпраці МОЗ, Мінцифри та НСЗУ. Тепер користувачі зможуть отримувати повідомлення про:
-
створення плану лікування;
-
виписку е-рецепта;
-
скасування е-рецепта лікарем;
-
створення е-направлення.
Щоб отримувати сповіщення, потрібно мати застосунок «Дія» на смартфоні та бути авторизованим. Щойно лікар оформить рецепт чи направлення, пацієнту надійде повідомлення, яке зберігатиметься у розділі «Меню — Повідомлення».
Якщо користувач не має «Дії», сповіщення надходитимуть у звичний спосіб — через Viber або SMS.
Нагадаємо, з 3 вересня критично важливі підприємства, які працюють на прифронтових територіях, отримали можливість бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників через портал «Дія».
Останні новини про: Медицина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.