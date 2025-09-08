Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    9 вересня, 2025

  • 20.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 9 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 20.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Рецепти, направлення від лікаря та план лікування: у «Дії» з’явилися медичні сповіщення

У Дії зʼявилися медичні сповіщення. Ілюстрація: ДіяУ Дії зʼявилися медичні сповіщення. Ілюстрація: Дія

У застосунку «Дія» запровадили нову функцію — медичні сповіщення.

Про це повідомили в «Дії».

Сервіс створено у співпраці МОЗ, Мінцифри та НСЗУ. Тепер користувачі зможуть отримувати повідомлення про:

  • створення плану лікування;

  • виписку е-рецепта;

  • скасування е-рецепта лікарем;

  • створення е-направлення.

Щоб отримувати сповіщення, потрібно мати застосунок «Дія» на смартфоні та бути авторизованим. Щойно лікар оформить рецепт чи направлення, пацієнту надійде повідомлення, яке зберігатиметься у розділі «Меню — Повідомлення».

Якщо користувач не має «Дії», сповіщення надходитимуть у звичний спосіб — через Viber або SMS.

Нагадаємо, з 3 вересня критично важливі підприємства, які працюють на прифронтових територіях, отримали можливість бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників через портал «Дія».

Останні новини про: Медицина

У Миколаївській області за тиждень народилося 74 малюки
На Миколаївщині зростає захворюваність на грип та COVID-19: чотири пацієнти в реанімації
Після трагедії з немовлям в Одесі, мер Миколаєва нагадав про «віконця життя» в лікарнях
Реклама

Читайте також:

новини

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

Аліна Квітко
новини

«Певним людям захотілось хайпу», — мер Баштанки вийшов під заставу та заявив, що ні в чому не винен

Аліса Мелік-Адамян
новини

У школах Миколаєва цього року 21 тисяча школярів харчуватимуться безкоштовно

Даріна Мельничук
новини

Миколаївці віддають від 32% доходу на оренду житла

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

Після трагедії з немовлям в Одесі, мер Миколаєва нагадав про «віконця життя» в лікарнях
На Миколаївщині зростає захворюваність на грип та COVID-19: чотири пацієнти в реанімації
У Миколаївській області за тиждень народилося 74 малюки

У комісії ДЖКГ пропонують «омолодити» 64 дерева вздовж тротуара Панченка, обрізавши їх корені

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

8 годин тому

У школах Миколаєва цього року 21 тисяча школярів харчуватимуться безкоштовно

Даріна Мельничук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay