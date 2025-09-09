Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Цього року кожен десятий абітурієнт складав НМТ, перебуваючи за кордоном

Діти складають ЗНО в Києві, 31 травня 2017 року. Фото: Гонтар Володимир / УНІАН10% абітурієнтів складають НМТ за кордоном. Фото: Гонтар Володимир / УНІАН

Кожен десятий абітурієнт цього року складав національний мультипредметний тест (НМТ), перебуваючи за кордоном.

Про це повідомив генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров під час круглого столу, трансляцію якого вів «Укрінформ».

«Проблема виїзду молоді за кордон цього року набула значного масштабу. Вона була й торік, але тоді менш відчутна в інформаційному просторі», — сказав Олег Шаров.

За його словами, зараз чимало вступників перебувають за межами України. Зокрема, 10% учасників НМТ складали тестування за кордоном.

Раніше повідомлялось, що школярі, які складуть національний мультипредметний тест на 185 і більше балів, зможуть отримати президентську стипендію десять тисяч гривень на рік. Кількість таких стипендій збільшать до 400.

