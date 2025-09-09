Цього року кожен десятий абітурієнт складав НМТ, перебуваючи за кордоном

10% абітурієнтів складають НМТ за кордоном. Фото: Гонтар Володимир / УНІАН

Кожен десятий абітурієнт цього року складав національний мультипредметний тест (НМТ), перебуваючи за кордоном.

Про це повідомив генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров під час круглого столу, трансляцію якого вів «Укрінформ».

«Проблема виїзду молоді за кордон цього року набула значного масштабу. Вона була й торік, але тоді менш відчутна в інформаційному просторі», — сказав Олег Шаров.

За його словами, зараз чимало вступників перебувають за межами України. Зокрема, 10% учасників НМТ складали тестування за кордоном.

Раніше повідомлялось, що школярі, які складуть національний мультипредметний тест на 185 і більше балів, зможуть отримати президентську стипендію десять тисяч гривень на рік. Кількість таких стипендій збільшать до 400.