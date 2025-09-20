Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Пентагон зобов’язав журналістів погоджувати матеріали перед публікацією

Пентагон зобов’язав журналістів погоджувати матеріали перед публікацією. Фото: aa.com.trПентагон зобов’язав журналістів погоджувати матеріали перед публікацією. Фото: aa.com.tr

Міністерство оборони США ввело нові правила роботи для акредитованих журналістів. Відтепер усі матеріали, отримані у Пентагоні, мають проходити офіційне погодження перед публікацією.

Як повідомляє «МикВісті» з посиланням на «Українську правду», у п’ятницю виданням розіслали інформаційну записку, де наголошується, що публікація непогодженої інформації може призвести до втрати акредитації. При цьому під обмеження потрапляють навіть ті дані, які не мають грифу секретності.

Окрім цього, журналістам обмежили свободу пересування всередині будівлі Пентагону. Якщо раніше вони могли без супроводу відвідувати значну частину приміщень, то тепер доступ буде суворо регламентованим.

Нині акредитацію в американському оборонному відомстві мають близько 90 представників медіа.

Міністр оборони США Піт Гегсет у своєму дописі у соцмережі X заявив, що «не преса керує Пентагоном, а народ». Він відомий критикою медіа, неодноразово підтримував звинувачення Дональда Трампа щодо журналістів та дорікав їм у публікації «зливів» від колишніх співробітників. З часу свого призначення Гегсет лише раз проводив пресконференцію — після удару США по Ірану в червні 2025 року.

Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа повідомляла, що планує обмежити терміни перебування іноземних студентів у США.

