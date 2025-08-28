Адміністрація Трампа планує обмежити терміни перебування іноземних студентів у США. Фото: The Washington Post

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) оголосило про намір запровадити нове правило, яке обмежить час перебування іноземних студентів у країні.

Про це повідомляє Politico.

Від 1978 року власники студентських віз (F-віз) мали право залишатися у США необмежений час, допоки вони були зараховані та навчалися на повну ставку в місцевих закладах вищої освіти. Тепер пропонують дозволити іноземним студентам і учасникам програм обміну перебувати в країні лише на період не довше ніж чотири роки.

У DHS заявили, що таке рішення має «припинити зловживання американською щедрістю», коли деякі іноземці залишалися в країні роками як «вічні студенти».

— Занадто довго попередні адміністрації дозволяли іноземним студентам та іншим власникам віз залишатися у США майже безстроково, що створювало ризики для безпеки, коштувало платникам податків величезних сум і ставило у невигідне становище громадян США, — заявили у відомстві.

Водночас правило передбачає, що для подовження перебування у США студенти проходитимуть регулярні перевірки DHS.

Представники вищих навчальних закладів та організацій, що захищають інтереси іноземних студентів, виступили з критикою цієї ініціативи.

— Міжнародні студенти заслуговують на гарантію, що термін їхнього перебування у США відповідатиме вимогам їхніх академічних програм, — зазначила Міріам Фельдблум, президентка організації Presidents’ Alliance, яка об’єднує 500 керівників університетів і коледжів.

Фанта Аву, виконавча директорка NAFSA: Association of International Educators, попередила, що нові правила можуть стати додатковим стримувальним фактором для усіх охочих навчатися у США.

— Це, безумовно, стане ще однією перешкодою для іноземних студентів, що матиме негативні наслідки для американської економіки, інновацій та глобальної конкурентоспроможності, — сказала вона.

Як зазначає Politico, за даними Інституту міжнародної освіти, уже зараз близько 35% американських університетів повідомили про зниження кількості заявок від іноземних студентів на цей навчальний рік, тоді як торік цей показник становив лише 17%.

Зменшення числа іноземних студентів може мати серйозні фінансові наслідки для університетів, адже вони зазвичай сплачують вищу плату за навчання та отримують менше стипендій.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що планує змінити назву Міністерства оборони на Міністерство війни.