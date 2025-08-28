Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    29 серпня, 2025

  • 18.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 29 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 18.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Адміністрація Трампа планує обмежити терміни перебування іноземних студентів у США

Фото: The Washington PostАдміністрація Трампа планує обмежити терміни перебування іноземних студентів у США. Фото: The Washington Post

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) оголосило про намір запровадити нове правило, яке обмежить час перебування іноземних студентів у країні.

Про це повідомляє Politico.

Від 1978 року власники студентських віз (F-віз) мали право залишатися у США необмежений час, допоки вони були зараховані та навчалися на повну ставку в місцевих закладах вищої освіти. Тепер пропонують дозволити іноземним студентам і учасникам програм обміну перебувати в країні лише на період не довше ніж чотири роки.

У DHS заявили, що таке рішення має «припинити зловживання американською щедрістю», коли деякі іноземці залишалися в країні роками як «вічні студенти».

Реклама

— Занадто довго попередні адміністрації дозволяли іноземним студентам та іншим власникам віз залишатися у США майже безстроково, що створювало ризики для безпеки, коштувало платникам податків величезних сум і ставило у невигідне становище громадян США, — заявили у відомстві.

Водночас правило передбачає, що для подовження перебування у США студенти проходитимуть регулярні перевірки DHS.

Представники вищих навчальних закладів та організацій, що захищають інтереси іноземних студентів, виступили з критикою цієї ініціативи.

— Міжнародні студенти заслуговують на гарантію, що термін їхнього перебування у США відповідатиме вимогам їхніх академічних програм, — зазначила Міріам Фельдблум, президентка організації Presidents’ Alliance, яка об’єднує 500 керівників університетів і коледжів.

Фанта Аву, виконавча директорка NAFSA: Association of International Educators, попередила, що нові правила можуть стати додатковим стримувальним фактором для усіх охочих навчатися у США.

— Це, безумовно, стане ще однією перешкодою для іноземних студентів, що матиме негативні наслідки для американської економіки, інновацій та глобальної конкурентоспроможності, — сказала вона.

Як зазначає Politico, за даними Інституту міжнародної освіти, уже зараз близько 35% американських університетів повідомили про зниження кількості заявок від іноземних студентів на цей навчальний рік, тоді як торік цей показник становив лише 17%.

Зменшення числа іноземних студентів може мати серйозні фінансові наслідки для університетів, адже вони зазвичай сплачують вищу плату за навчання та отримують менше стипендій.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що планує змінити назву Міністерства оборони на Міністерство війни.

Останні новини про: США

У США можуть перейменувати Міністерство оборони: Трамп пояснив чому
«Укрпошта» підвищила тарифи на доставку до США через нові мита Трампа
Трамп назвав заяви Росії про нелегітимність Зеленського «позерством» і пригрозив Москві «економічною війною»
Реклама

Читайте також:

новини

Домбровська заявила, що не голосувала «за» нову структуру мерії Миколаєва: «Прошу не підписувати рішення»

Світлана Іванченко
новини

Міськрада Миколаєва попросить прокуратуру допитати Федорову: «Вона в курсі усіх розкладів»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Бюджет Миколаєва отримав вже ₴62 млн від продажу комунального майна

Юлія Бойченко
новини

Ільюк пропонує ротацію керівників районів Миколаєва: «Поміняти місцями між собою»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва відмовилась затверджувати результати конкурсу на сортування сміття та проведе новий

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: США

Трамп назвав заяви Росії про нелегітимність Зеленського «позерством» і пригрозив Москві «економічною війною»
«Укрпошта» підвищила тарифи на доставку до США через нові мита Трампа
У США можуть перейменувати Міністерство оборони: Трамп пояснив чому

Меру Баштанки стало погано під обрання запобіжного заходу у справі про розтрату ₴1,2 млн

Сєнкевич — Telegram-каналам: «Я клав на вас з прибором»

7 годин тому

Домбровська заявила, що не голосувала «за» нову структуру мерії Миколаєва: «Прошу не підписувати рішення»

ПОЛІТИКА

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay