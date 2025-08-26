Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    26 серпня, 2025

  • 21.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 26 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 21.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У США можуть перейменувати Міністерство оборони: Трамп пояснив чому

Трамп заговорив про зміну назви Пентагону. Фото Джима ВАТСОНА / AFPТрамп заговорив про зміну назви Пентагону. Фото Джима ВАТСОНА / AFP

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже наступного тижня може змінити назву Міністерства оборони на Міністерство війни.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті та зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном.

За словами Дональда Трампа, йому подобається історична назва, адже США «мали неймовірну історію перемог, коли воно називалося Міністерством війни». Він нагадав, що саме під такою назвою країна перемогла у Першій та Другій світових війнах.

— Ми не хочемо обмежуватися лише обороною. Ми хочемо й наступу також, — заявив президент США, додавши, що рішення можуть ухвалити вже найближчим часом.

Слід зазначити, що Міністерство війни США існувало з 1789 по 1947 рік. Після ухвалення Закону про національну безпеку його реорганізували у Міністерство оборони, аби підкреслити оборонний характер діяльності країни.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп дорікнув своєму попереднику Джо Байдену, що той не дозволив Україні завдавати ударів по Росії, і пообіцяв «цікаві часи» у майбутньому.

Останні новини про: США

Американська нафтова компанія розширює бізнес у Росії попри санкції
Трамп не хоче бути присутнім на можливій зустрічі Путіна та Зеленського
The Guardian: Єрмак пропонував Залужному приєднатися до команди Зеленського, але той відмовився
Реклама

Читайте також:

новини

«Дитина травмувалася, там небезпечно», — миколаївці скаржаться на стан басейну у спорткомплексі «Зоря»

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська ОВА потрапила у топ-10 за зарплатами чиновників: лідер рейтингу — Херсонщина

Світлана Іванченко
новини

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

Марія Хаміцевич
новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: США

The Guardian: Єрмак пропонував Залужному приєднатися до команди Зеленського, але той відмовився
Трамп не хоче бути присутнім на можливій зустрічі Путіна та Зеленського
Американська нафтова компанія розширює бізнес у Росії попри санкції

Російські безпілотники вдарили по Миколаївщині: пошкоджені будинки та навчальний заклад

На трасі Херсон–Миколаїв можуть перекривати рух через дрони

Російський дрон атакував авто прокуратури на трасі Миколаїв–Херсон, поранені двоє людей

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay