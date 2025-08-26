У США можуть перейменувати Міністерство оборони: Трамп пояснив чому

Трамп заговорив про зміну назви Пентагону. Фото Джима ВАТСОНА / AFP

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже наступного тижня може змінити назву Міністерства оборони на Міністерство війни.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті та зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном.

За словами Дональда Трампа, йому подобається історична назва, адже США «мали неймовірну історію перемог, коли воно називалося Міністерством війни». Він нагадав, що саме під такою назвою країна перемогла у Першій та Другій світових війнах.

— Ми не хочемо обмежуватися лише обороною. Ми хочемо й наступу також, — заявив президент США, додавши, що рішення можуть ухвалити вже найближчим часом.

Слід зазначити, що Міністерство війни США існувало з 1789 по 1947 рік. Після ухвалення Закону про національну безпеку його реорганізували у Міністерство оборони, аби підкреслити оборонний характер діяльності країни.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп дорікнув своєму попереднику Джо Байдену, що той не дозволив Україні завдавати ударів по Росії, і пообіцяв «цікаві часи» у майбутньому.