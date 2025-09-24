У Миколаєві визначили, які вулиці прибиратиме комунальна техніка

Техніка, яка прибиратиме вулиці місті. Фото: «МикВісті»

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив перелік вулиць для механізованого прибирання вулиць і доріг підприємством «ЕЛУ автодоріг».

Відповідне рішення погодили на засіданні виконкому у середу, 24 вересня, повідомляють «МикВісті».

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов пояснив, що у місті запускають механізоване прибирання вулиць, маршрути вже погоджені з адміністраціями районів.

Центральний район

вулиця 68 Десантників (вулиця 1 Воєнна — вулиця Садова);

вулиця 1 Воєнна (вулиця Набережна — вулиця 6 Слобідська);

вулиця 1 Слобідська (вулиця Набережна — вулиця Марка Кропивницького);

вулиця 2 Слобідська (вулиця Набережна — вулиця Марка Кропивницького);

вулиця 3 Слобідська (вулиця 68 Десантників — вулиця Ігоря Бедзая (Чкалова));

вулиця 8 Слобідська (проспект Центральний — вулиця 2 Воєнна);

вулиця Колодязна (вулиця 6 Слобідська — вулиця 3 Слобідська);

вулиця Столярна (вулиця 1 Воєнна — вулиця 3 Воєнна);

вулиця Котельна (вулиця 1 Воєнна — вулиця 3 Воєнна);

вулиця 9 Слобідська (проспект Центральний — вулиця Степова);

вулиця 2 Воєнна (вулиця Столярна — вулиця 9 Слобідська);

вулиця Степова (вулиця Гречишникова — вулиця 9 Слобідська);

вулиця Каразіна (вулиця Гречишникова — вулиця 3 Воєнна);

вулиця 9 Воєнна (вулиця 2 Екіпажна — вулиця Привільна);

вулиця Привільна (вулиця 9 Воєнна — провулок Прохолодний);

вулиця Гречишникова (вулиця 2 Екіпажна — вулиця 1 Госпітальна);

вулиця 1 Госпітальна (вулиця Гречишникова — вулиця 7 Воєнна);

вулиця 1 Екіпажна (вулиця Гречишникова — вулиця 7 Воєнна);

вулиця 5 Воєнна (вулиця 2 Екіпажна — вулиця 1 Екіпажна);

вулиця 6 Воєнна (вулиця 2 Екіпажна — вулиця 1 Екіпажна);

Паромний узвіз (вулиця 2 Набережна — вулиця Каразіна);

проспект Героїв України (АЗС — наплавний міст);

провулок Парусний (ПГУ — №11);

карман по проспекту Героїв України вздовж парку Перемоги;

вулиця Малко-Тирнівська (ПГУ — АЗС);

вулиця Архітектора Старова (вулиця Малко-Тирнівська — ЗГТ «Кінцева»);

вулиця Оберегова (ПГУ — вулиця Новоодеська);

вулиця Новоодеська (вулиця Оберегова — санаторій «Інгул»);

вулиця Силікатна, мікрорайон Матвіївка;

дорога мікрорайон Матвіївка по маршруту тролейбуса №8 (вулиця Силікатна, вулиця Матвіївська, вулиця Верхня, вулиця Лісова);

вулиця Верхня, мікрорайон Матвіївка;

вулиця Очаківська, мікрорайон Варварівка.

Інгульський район

вулиця Паркова (від проспекту Миру до вулиці Передової);

вулиця 1 Лінія (від вулиці Олеся Бердника (Бутиріна) до вулиці Кругової);

вулиця 9 Слобідська;

дорога до кафе «Зубр» (від проспекту Миру до вулиці Миколаївської);

вулиця Віталія Бохонка (Чайковського) (від вулиці Авангардної до вулиці Паркової);

вулиця Віталія Бохонка (від вулиці Театральної до вулиці Космонавтів);

вулиця Віталія Бохонка (від вулиці Космонавтів до вулиці Віті Хоменка);

вулиця Дмитра Кременя (від вулиці Олега Бондаренка до вулиці Залізничної);

вулиця Будівельників (від проспекту Богоявленського до вулиці Кругової);

вулиця Нагірна (від вулиці Космонавтів до вулиці 10 Лінії);

провулок Кобера (від проспекту Богоявленського до вулиці Віті Хоменка);

вулиця Віті Хоменка (від провулку Кобера до вулиці Залізничної);

вулиця Баштанська (від Херсонського шосе до вулиці Троїцької);

вулиця Зелена (від провулку Кобера до будинку 29 по вулиці Зеленій);

вулиця 1 Інгульська (Паромний узвіз до проїзду до АГК «Жигулі»);

провулок Прорізний (від вулиці Віталія Бохонка до вулиці Передової);

вулиця Залізнична;

вулиця Скульптора Ізмалкова (від проспекту Миру до Херсонського шосе);

вулиця Троїцька (від Херсонського шосе до залізничного мосту на Баштанському виїзді);

вулиця 2 Набережна;

вулиця Геннадія Матуляка (Свиридова) (від проспекту Миру до Херсонського шосе);

вулиця Виноградна (від проспекту Богоявленського до будинку №2 по вулиці Виноградній).

Корабельний район

вулиця Кобзарська (від вулиці Тернопільської до вулиці Айвазовського);

вулиця Академіка Рильського (від вулиці Балтійської до вулиці Торгової);

вулиця Академіка Рильського (від вулиці Руфіна Судковського (Гагаріна) до вулиці Приозерної);

вулиця Балтійська (від вулиці Академіка Рильського до проспекту Богоявленського);

вулиця Ольшанців (від проспекту Богоявленського до об’їзної дороги);

вулиця Гетьмана Сагайдачного (від вулиці Рибної до вулиці Львівської);

проїзд від проспекту Богоявленського до будинку по вулиці Олега Ольжича, 5А та від проспекту Богоявленського до будинків №162, №170 по вулиці Олега Кравця);

вулиця Знамʼянська (від ЗОШ №44 до ЗОШ №51);

вулиця Райдужна (від будинку №43 до будинку №61 та проїзд між вулицею Знамʼянською та вулицею Райдужною).

Нагадаємо, що у серпні виконавчий комітет Миколаївської міської ради з другої спроби підтримав запуск механізованого прибирання вулиць і доріг технікою, яка закуплена для міста за кошти держбюджету. Зазначається, що прибирання цією технікою втричі зменшить витрати з місцевого бюджету.

Також нагадаємо, що комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг» хочуть офіційно додати нові функції — від демонтажу зруйнованих будівель до впорядкування прибудинкових територій.

Техніку, якою планують виконувати ці завдання, підприємство отримало в межах допомоги від японської організації JICA. Зараз вона використовується на майданчику з переробки будівельного сміття, яке, зокрема, утворилось внаслідок російських обстрілів міста, але вона також придатна для демонтажу та розчищення територій.