У Миколаєві визначили, які вулиці прибиратиме комунальна техніка

Техніка, яка прибиратиме вулиці місті. Фото: Техніка, яка прибиратиме вулиці місті. Фото: «МикВісті»

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив перелік вулиць для механізованого прибирання вулиць і доріг підприємством «ЕЛУ автодоріг».

Відповідне рішення погодили на засіданні виконкому у середу, 24 вересня, повідомляють «МикВісті».

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов пояснив, що у місті запускають механізоване прибирання вулиць, маршрути вже погоджені з адміністраціями районів.

Центральний район

  • вулиця 68 Десантників (вулиця 1 Воєнна — вулиця Садова);
  • вулиця 1 Воєнна (вулиця Набережна — вулиця 6 Слобідська);
  • вулиця 1 Слобідська (вулиця Набережна — вулиця Марка Кропивницького);
  • вулиця 2 Слобідська (вулиця Набережна — вулиця Марка Кропивницького);
  • вулиця 3 Слобідська (вулиця 68 Десантників — вулиця Ігоря Бедзая (Чкалова));
  • вулиця 8 Слобідська (проспект Центральний — вулиця 2 Воєнна);
  • вулиця Колодязна (вулиця 6 Слобідська — вулиця 3 Слобідська);
  • вулиця Столярна (вулиця 1 Воєнна — вулиця 3 Воєнна);
  • вулиця Котельна (вулиця 1 Воєнна — вулиця 3 Воєнна);
  • вулиця 9 Слобідська (проспект Центральний — вулиця Степова);
  • вулиця 2 Воєнна (вулиця Столярна — вулиця 9 Слобідська);
  • вулиця Степова (вулиця Гречишникова — вулиця 9 Слобідська);
  • вулиця Каразіна (вулиця Гречишникова — вулиця 3 Воєнна);
  • вулиця 9 Воєнна (вулиця 2 Екіпажна — вулиця Привільна);
  • вулиця Привільна (вулиця 9 Воєнна — провулок Прохолодний);
  • вулиця Гречишникова (вулиця 2 Екіпажна — вулиця 1 Госпітальна);
  • вулиця 1 Госпітальна (вулиця Гречишникова — вулиця 7 Воєнна);
  • вулиця 1 Екіпажна (вулиця Гречишникова — вулиця 7 Воєнна);
  • вулиця 5 Воєнна (вулиця 2 Екіпажна — вулиця 1 Екіпажна);
  • вулиця 6 Воєнна (вулиця 2 Екіпажна — вулиця 1 Екіпажна);
  • Паромний узвіз (вулиця 2 Набережна — вулиця Каразіна);
  • проспект Героїв України (АЗС — наплавний міст);
  • провулок Парусний (ПГУ — №11);
  • карман по проспекту Героїв України вздовж парку Перемоги;
  • вулиця Малко-Тирнівська (ПГУ — АЗС);
  • вулиця Архітектора Старова (вулиця Малко-Тирнівська — ЗГТ «Кінцева»);
  • вулиця Оберегова (ПГУ — вулиця Новоодеська);
  • вулиця Новоодеська (вулиця Оберегова — санаторій «Інгул»);
  • вулиця Силікатна, мікрорайон Матвіївка;
  • дорога мікрорайон Матвіївка по маршруту тролейбуса №8 (вулиця Силікатна, вулиця Матвіївська, вулиця Верхня, вулиця Лісова);
  • вулиця Верхня, мікрорайон Матвіївка;
  • вулиця Очаківська, мікрорайон Варварівка.

Інгульський район

  • вулиця Паркова (від проспекту Миру до вулиці Передової);
  • вулиця 1 Лінія (від вулиці Олеся Бердника (Бутиріна) до вулиці Кругової);
  • вулиця 9 Слобідська;
  • дорога до кафе «Зубр» (від проспекту Миру до вулиці Миколаївської);
  • вулиця Віталія Бохонка (Чайковського) (від вулиці Авангардної до вулиці Паркової);
  • вулиця Віталія Бохонка (від вулиці Театральної до вулиці Космонавтів);
  • вулиця Віталія Бохонка (від вулиці Космонавтів до вулиці Віті Хоменка);
  • вулиця Дмитра Кременя (від вулиці Олега Бондаренка до вулиці Залізничної);
  • вулиця Будівельників (від проспекту Богоявленського до вулиці Кругової);
  • вулиця Нагірна (від вулиці Космонавтів до вулиці 10 Лінії);
  • провулок Кобера (від проспекту Богоявленського до вулиці Віті Хоменка);
  • вулиця Віті Хоменка (від провулку Кобера до вулиці Залізничної);
  • вулиця Баштанська (від Херсонського шосе до вулиці Троїцької);
  • вулиця Зелена (від провулку Кобера до будинку 29 по вулиці Зеленій);
  • вулиця 1 Інгульська (Паромний узвіз до проїзду до АГК «Жигулі»);
  • провулок Прорізний (від вулиці Віталія Бохонка до вулиці Передової);
  • вулиця Залізнична;
  • вулиця Скульптора Ізмалкова (від проспекту Миру до Херсонського шосе);
  • вулиця Троїцька (від Херсонського шосе до залізничного мосту на Баштанському виїзді);
  • вулиця 2 Набережна;
  • вулиця Геннадія Матуляка (Свиридова) (від проспекту Миру до Херсонського шосе);
  • вулиця Виноградна (від проспекту Богоявленського до будинку №2 по вулиці Виноградній).

Корабельний район

  • вулиця Кобзарська (від вулиці Тернопільської до вулиці Айвазовського);
  • вулиця Академіка Рильського (від вулиці Балтійської до вулиці Торгової);
  • вулиця Академіка Рильського (від вулиці Руфіна Судковського (Гагаріна) до вулиці Приозерної);
  • вулиця Балтійська (від вулиці Академіка Рильського до проспекту Богоявленського);
  • вулиця Ольшанців (від проспекту Богоявленського до об’їзної дороги);
  • вулиця Гетьмана Сагайдачного (від вулиці Рибної до вулиці Львівської);
  • проїзд від проспекту Богоявленського до будинку по вулиці Олега Ольжича, 5А та від проспекту Богоявленського до будинків №162, №170 по вулиці Олега Кравця);
  • вулиця Знамʼянська (від ЗОШ №44 до ЗОШ №51);
  • вулиця Райдужна (від будинку №43 до будинку №61 та проїзд між вулицею Знамʼянською та вулицею Райдужною).

Нагадаємо, що у серпні виконавчий комітет Миколаївської міської ради з другої спроби підтримав запуск механізованого прибирання вулиць і доріг технікою, яка закуплена для міста за кошти держбюджету. Зазначається, що прибирання цією технікою втричі зменшить витрати з місцевого бюджету.

Також нагадаємо, що комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг» хочуть офіційно додати нові функції — від демонтажу зруйнованих будівель до впорядкування прибудинкових територій. 

Техніку, якою планують виконувати ці завдання, підприємство отримало в межах допомоги від японської організації JICA. Зараз вона використовується на майданчику з переробки будівельного сміття, яке, зокрема, утворилось внаслідок російських обстрілів міста, але вона також придатна для демонтажу та розчищення територій.

У Миколаєві прибиратимуть вулиці комунальною технікою: місто планує втричі економити на цих роботах
Молодіжний громадський бюджет: у Миколаєві відберуть десять проєктів з фінансуванням до $8 тисяч
З вулиць Миколаєва приберуть ще 7 незаконних будок
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
