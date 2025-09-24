У Миколаєві визначили, які вулиці прибиратиме комунальна техніка
Альона Коханчук
11:43, 24 вересня, 2025
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив перелік вулиць для механізованого прибирання вулиць і доріг підприємством «ЕЛУ автодоріг».
Відповідне рішення погодили на засіданні виконкому у середу, 24 вересня, повідомляють «МикВісті».
Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов пояснив, що у місті запускають механізоване прибирання вулиць, маршрути вже погоджені з адміністраціями районів.
Центральний район
- вулиця 68 Десантників (вулиця 1 Воєнна — вулиця Садова);
- вулиця 1 Воєнна (вулиця Набережна — вулиця 6 Слобідська);
- вулиця 1 Слобідська (вулиця Набережна — вулиця Марка Кропивницького);
- вулиця 2 Слобідська (вулиця Набережна — вулиця Марка Кропивницького);
- вулиця 3 Слобідська (вулиця 68 Десантників — вулиця Ігоря Бедзая (Чкалова));
- вулиця 8 Слобідська (проспект Центральний — вулиця 2 Воєнна);
- вулиця Колодязна (вулиця 6 Слобідська — вулиця 3 Слобідська);
- вулиця Столярна (вулиця 1 Воєнна — вулиця 3 Воєнна);
- вулиця Котельна (вулиця 1 Воєнна — вулиця 3 Воєнна);
- вулиця 9 Слобідська (проспект Центральний — вулиця Степова);
- вулиця 2 Воєнна (вулиця Столярна — вулиця 9 Слобідська);
- вулиця Степова (вулиця Гречишникова — вулиця 9 Слобідська);
- вулиця Каразіна (вулиця Гречишникова — вулиця 3 Воєнна);
- вулиця 9 Воєнна (вулиця 2 Екіпажна — вулиця Привільна);
- вулиця Привільна (вулиця 9 Воєнна — провулок Прохолодний);
- вулиця Гречишникова (вулиця 2 Екіпажна — вулиця 1 Госпітальна);
- вулиця 1 Госпітальна (вулиця Гречишникова — вулиця 7 Воєнна);
- вулиця 1 Екіпажна (вулиця Гречишникова — вулиця 7 Воєнна);
- вулиця 5 Воєнна (вулиця 2 Екіпажна — вулиця 1 Екіпажна);
- вулиця 6 Воєнна (вулиця 2 Екіпажна — вулиця 1 Екіпажна);
- Паромний узвіз (вулиця 2 Набережна — вулиця Каразіна);
- проспект Героїв України (АЗС — наплавний міст);
- провулок Парусний (ПГУ — №11);
- карман по проспекту Героїв України вздовж парку Перемоги;
- вулиця Малко-Тирнівська (ПГУ — АЗС);
- вулиця Архітектора Старова (вулиця Малко-Тирнівська — ЗГТ «Кінцева»);
- вулиця Оберегова (ПГУ — вулиця Новоодеська);
- вулиця Новоодеська (вулиця Оберегова — санаторій «Інгул»);
- вулиця Силікатна, мікрорайон Матвіївка;
- дорога мікрорайон Матвіївка по маршруту тролейбуса №8 (вулиця Силікатна, вулиця Матвіївська, вулиця Верхня, вулиця Лісова);
- вулиця Верхня, мікрорайон Матвіївка;
- вулиця Очаківська, мікрорайон Варварівка.
Інгульський район
- вулиця Паркова (від проспекту Миру до вулиці Передової);
- вулиця 1 Лінія (від вулиці Олеся Бердника (Бутиріна) до вулиці Кругової);
- вулиця 9 Слобідська;
- дорога до кафе «Зубр» (від проспекту Миру до вулиці Миколаївської);
- вулиця Віталія Бохонка (Чайковського) (від вулиці Авангардної до вулиці Паркової);
- вулиця Віталія Бохонка (від вулиці Театральної до вулиці Космонавтів);
- вулиця Віталія Бохонка (від вулиці Космонавтів до вулиці Віті Хоменка);
- вулиця Дмитра Кременя (від вулиці Олега Бондаренка до вулиці Залізничної);
- вулиця Будівельників (від проспекту Богоявленського до вулиці Кругової);
- вулиця Нагірна (від вулиці Космонавтів до вулиці 10 Лінії);
- провулок Кобера (від проспекту Богоявленського до вулиці Віті Хоменка);
- вулиця Віті Хоменка (від провулку Кобера до вулиці Залізничної);
- вулиця Баштанська (від Херсонського шосе до вулиці Троїцької);
- вулиця Зелена (від провулку Кобера до будинку 29 по вулиці Зеленій);
- вулиця 1 Інгульська (Паромний узвіз до проїзду до АГК «Жигулі»);
- провулок Прорізний (від вулиці Віталія Бохонка до вулиці Передової);
- вулиця Залізнична;
- вулиця Скульптора Ізмалкова (від проспекту Миру до Херсонського шосе);
- вулиця Троїцька (від Херсонського шосе до залізничного мосту на Баштанському виїзді);
- вулиця 2 Набережна;
- вулиця Геннадія Матуляка (Свиридова) (від проспекту Миру до Херсонського шосе);
- вулиця Виноградна (від проспекту Богоявленського до будинку №2 по вулиці Виноградній).
Корабельний район
- вулиця Кобзарська (від вулиці Тернопільської до вулиці Айвазовського);
- вулиця Академіка Рильського (від вулиці Балтійської до вулиці Торгової);
- вулиця Академіка Рильського (від вулиці Руфіна Судковського (Гагаріна) до вулиці Приозерної);
- вулиця Балтійська (від вулиці Академіка Рильського до проспекту Богоявленського);
- вулиця Ольшанців (від проспекту Богоявленського до об’їзної дороги);
- вулиця Гетьмана Сагайдачного (від вулиці Рибної до вулиці Львівської);
- проїзд від проспекту Богоявленського до будинку по вулиці Олега Ольжича, 5А та від проспекту Богоявленського до будинків №162, №170 по вулиці Олега Кравця);
- вулиця Знамʼянська (від ЗОШ №44 до ЗОШ №51);
- вулиця Райдужна (від будинку №43 до будинку №61 та проїзд між вулицею Знамʼянською та вулицею Райдужною).
Нагадаємо, що у серпні виконавчий комітет Миколаївської міської ради з другої спроби підтримав запуск механізованого прибирання вулиць і доріг технікою, яка закуплена для міста за кошти держбюджету. Зазначається, що прибирання цією технікою втричі зменшить витрати з місцевого бюджету.
Також нагадаємо, що комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг» хочуть офіційно додати нові функції — від демонтажу зруйнованих будівель до впорядкування прибудинкових територій.
Техніку, якою планують виконувати ці завдання, підприємство отримало в межах допомоги від японської організації JICA. Зараз вона використовується на майданчику з переробки будівельного сміття, яке, зокрема, утворилось внаслідок російських обстрілів міста, але вона також придатна для демонтажу та розчищення територій.
