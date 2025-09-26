У Миколаєві почали вимикати фонтани
- Світлана Іванченко
13:32, 26 вересня, 2025
Протягом двох тижнів у Миколаєві поступово вимкнуть усі міські фонтани та приготують їх до зими.
Як повідомили у КП «Миколаївські парки», працівники вже зупинили водограй у сквері імені Юрія Макарова та почали підготовку його системи. Завершальним стане фонтан у сквері «Манганарівському».
Фахівці зливають воду з чаш і обладнання, очищають насосні станції та фільтри, консервують трубопроводи, а також перевіряють технічний стан і за потреби ремонтують механізми.
«Такі роботи є вкрай необхідними, адже вони дозволяють не лише зберегти обладнання, а й гарантують, що з початком наступного сезону всі міські фонтани знову тішитимуть мешканців та гостей міста своєю красою», — запевняють комунальники.
Раніше повідомлялось, що компанія, яка будувала фонтани на Соборній в Миколаєві, готова надати спеціалістів для їхнього ремонту.
