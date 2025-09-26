  • пʼятниця

У Миколаєві почали вимикати фонтани

Соборна площа з фонтаном у Миколаєві. Ілюстративне фото «МикВісті»Соборна площа з фонтаном у Миколаєві. Ілюстративне фото «МикВісті»

Протягом двох тижнів у Миколаєві поступово вимкнуть усі міські фонтани та приготують їх до зими.

Як повідомили у КП «Миколаївські парки», працівники вже зупинили водограй у сквері імені Юрія Макарова та почали підготовку його системи. Завершальним стане фонтан у сквері «Манганарівському».

Фахівці зливають воду з чаш і обладнання, очищають насосні станції та фільтри, консервують трубопроводи, а також перевіряють технічний стан і за потреби ремонтують механізми.

«Такі роботи є вкрай необхідними, адже вони дозволяють не лише зберегти обладнання, а й гарантують, що з початком наступного сезону всі міські фонтани знову тішитимуть мешканців та гостей міста своєю красою», — запевняють комунальники. 

Раніше повідомлялось, що компанія, яка будувала фонтани на Соборній в Миколаєві, готова надати спеціалістів для їхнього ремонту.

Останні новини про: Миколаїв

Фридайверка з Миколаєва Садурська вдруге за місяць стала чемпіонкою світу
Миколаївські гімнастки вибороли 11 медалей на всеукраїнському турнірі
Параплавець з Миколаєва виборов «бронзу» на Чемпіонаті світу
новини

Майже 36 тисяч мешканців Миколаївщини заборгували за комунальні послуги

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
новини

В Укроборонпромі збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
новини

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
Вночі біля Південноукраїнської АЕС вибухнув безпілотник

Даріна Мельничук

У Києві відбувся прощальний прийом на честь завершення каденції Посла Данії в Україні Міккельсена

Росіяни атакували дронами дві громади Миколаївщини: пошкоджено будинок