У Миколаєві почали вимикати фонтани

Соборна площа з фонтаном у Миколаєві. Ілюстративне фото «МикВісті»

Протягом двох тижнів у Миколаєві поступово вимкнуть усі міські фонтани та приготують їх до зими.

Як повідомили у КП «Миколаївські парки», працівники вже зупинили водограй у сквері імені Юрія Макарова та почали підготовку його системи. Завершальним стане фонтан у сквері «Манганарівському».

Фахівці зливають воду з чаш і обладнання, очищають насосні станції та фільтри, консервують трубопроводи, а також перевіряють технічний стан і за потреби ремонтують механізми.

«Такі роботи є вкрай необхідними, адже вони дозволяють не лише зберегти обладнання, а й гарантують, що з початком наступного сезону всі міські фонтани знову тішитимуть мешканців та гостей міста своєю красою», — запевняють комунальники.

Раніше повідомлялось, що компанія, яка будувала фонтани на Соборній в Миколаєві, готова надати спеціалістів для їхнього ремонту.