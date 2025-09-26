Сесія у Первомайську: депутати скаржились на харчування в школах, а мер на переселенців, які не хочуть працювати

чергова сесія Первомайської міської ради VIII скликання. Фото: Первомайська міська рада

У четвер, 25 вересня, відбулася чергова сесія Первомайської міської ради VIII скликання. Депутати розглянули ряд земельних питань та обговорили проблеми шкільного харчування.

«МикВісті» переглянули сесію та підготували репортаж з ключовими моментами засідання та деталями прийнятих рішень.

Скоротити чи залишити: депутати обговорили необхідність посади заступника

У сесії приймали участь 23 депутати. На початку засідання міський голова Олег Демченко передав Ордени III ступеню рідним полеглих Героїв.

Міський голова вручив Ордени III ступеню рідним полеглих Героїв. Фото: Первомайська міська рада Міський голова вручив Ордени III ступеню рідним полеглих Героїв. Фото: Первомайська міська рада

Розпочали депутати з розгляду питання про внесення змін до бюджету громади на 2025 рік. «За» було 23 депутати. Також депутати без обговорення схвалили прогноз бюджету на 2026-2027 роки та затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій.

Різні думки лунали під час розгляду питання про затвердження структури Первомайської міської ради та її виконавчих органів в новій редакції.

Депутати прийняли проєкт рішення з основу, однак подискутували стосовно скорочення посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. Одна із депутатських комісій винесла пропозиції скоротити цю посаду, яка наразі є вакантною.

Депутат міськради від «Батьківщини» Михайло Медведчук. Фото: Первомайська міська рада

Депутат міськради від «Батьківщини» Михайло Медведчук звернувся до колег та зазначив, що це питання відповідальності і така посада потрібна.

«Треба розглядати це, як інструмент, розглядати цю посаду, як менеджера, який буде допомагати і міському голові і депутатам на тому чи іншому напрямку», — зазначив він

Міський голова Олег Демченко також підтримав необхідність збереження посади заступника.

«Зараз є питання щодо міжнародного співробітництва, що стосується ветеранської політики, а також внутрішньо переміщені особи. Це повинен бути окремий заступник. Обсяг робіт достатньо великий і в нас достатньо сьогодні проєктів, які ми реалізовуємо. Тому я б пропонував утриматись від скорочення, а підібрати кандидата і призначити», — зазначив мер міста.

Заслухавши думки депутати не підтримали пропозиція щодо скорочення посади.

Шкільне харчування: депутати критикували організацію процесу та погане меню

Також під час сесії депутати обговорили проблеми організації харчування в школах громади. Позафракційна депутатка Тетяна Дмитрієва вийшла до трибуни та почата критикувати освітні заклади, де погано годують дітей.

«До мене, як до депутата, надходять чисельні скарги від батьків на погане та недостатнє по об’єму харчування дітей. Наприклад, 1 день — дві ложечки гречки і одна ложечка тушкованої капусти і все. Другий день — один млинець з сиром і це неподобство по всім школам. За дитсадки не знаю. Тому я прошу очільницю освіти пояснити цю ситуацію», — звернулась вона до керівниці управління освіти.

Депутатка Тетяна Дмитрієва. Фото: Первомайська міська рада

Також інший депутат підтримав колегу. Він зазначив, що дітей поділили на категорії — пільговики та учні молодших класів отримують їжу, а решта школярів і навіть учителі не мають змоги харчуватися, бо не вистачає потужностей їдалень. Він нагадав, що раніше, коли в школах навчалися з першого по десятий клас, харчування вистачало всім і якість була значно кращою. Тепер же, за його словами, багато батьків скаржаться на несмачні страви, і близько 80% приготованої їжі діти просто викидають.

Начальниця управління освіти Світлана Ткачук пояснила, що спільно з міською радою ще влітку ухвалили рішення, що через відсутність необхідних потужностей в їдальнях годуватимуть лише 1-5 класи, а з січня доєднають ще 6-ті класи. Інші класи додаватимуть поступово, коли обладнають харчоблоки та закуплять необхідну кількість посуду.

Начальниця управління освіти Світлана Ткачук. Фото: Первомайська міська рада

Також вона попросила депутатку Тетяну Дмитрієву надати дані щодо скарг батьків і їх перевірять.

«По-перше, млинців з сиром у нас взагалі немає. Надайте інформацію. Ми проведемо службове розслідування, чому сталася така ситуація, якщо вона підтвердиться. Але я вважаю, що вона не підтвердиться. Меню у нас чотирисезонне. Воно затверджується у Миколаєві і всі заклади готують однаково. У нас не може один заклад приготувати млинці з сиром, а інший дві ложки гречаної каші», — додала очільниця освіти.

Крім того, Світлана Ткачук зазначила, що у громаді є проблема з кадрами та немає кому готувати їжу в школах.

Депутат від «Європейської солідарності» Микола Юрченко також виступив стосовно меню в школах. Він зазначив, що їжа в школі, де вчиться його донька смачна і порції нормальні. Однак, на його думку, проблема в самому меню і діти не хочуть їсти такі страви, а просто викидають їх.

«Моя донька в другому класі. Коли діти та батьки почали скаржитись на харчування, я спеціально ходив майже тиждень в школу і дивився чим годують дітей. Скажу чесно, як на погляд дорослого, то порції гарні, їжа прекрасна, виглядає шикарно. В чому проблема? Перша — в наших дітях, вони не звикли до такої їжі. Вони хочуть картоплю фрі, бургери і так далі. Але там їжа, що я б сам ходив би кожного дня і їв», — зазначив депутат.

Також він відповів на слова Світлани Ткачук стосовно відсутності кадрів. Він запропонував звернутись до переселенців, які шукають роботу.

Свою думку щодо шкільного харчування висловив і міський голова Олег Демченко. Він вважає, що меню дійсно «на любителя».

«Я бачив, як харчують в школах. Але є питання до нової системи харчування і те нове меню, яке розробили. Я теж не їм варену моркву. Але знову ж таки, це залежить від кожної дитини індивідуально», — сказав мер.

Міський голова Олег Демченко. Фото: Первомайська міська рада

Також він прокоментував кадрові питання і пропозицію залучити до роботи в школах переселенців. Олег Демченко поскаржився, що переселенці, які живуть в громаді, взагалі не бажають працювати.

«Те, що стосується внутрішньо переміщених осіб. Вони живуть в одному чи іншому центрі, і ще я не чув ні від одного, щоб казали: «Пропонуйте роботу». Усе треба, але роботу не пропонувати. У нас внутрішньо переміщені особи лежать на дивані. Рекомендую заїхати на Чкалова — там лежить один, кілограмів 140, напевно. Я його, окрім з котом та гітарою, ще не бачив узагалі ні з чим. Я тисячу разів просив: у нас є робочі місця, вийдіть, будь ласка. Так, до нас вийшли батько з сином. Батько протягнув до 11:00 і каже: «Я не можу, треба жахнуть 150». А син був до обіду. Більше ніхто не прийшов», — зазначив мер.

У депутатів були претензії до управління освіти і стосовно ремонту у харчоблоках. За їхніми словами, в окремих школах замінюють обладнання на нове, але воно по потужності набагато слабше за старе.

«Ви робите ремонти харчоблоків і це вам великий плюс, але іноді ви не замислюєтесь, що ви міняєте красиве обладнання, але менш потужне. Я доведу це по школі №11. Ви поставили шафи для випічки, але вони не мають такого об’єму, як мали старі. Так само поставили нові плити, а вони не мають тих об’ємів, які мали старі. На це треба звертати увагу. Так, можливо вони дешевші і ви зекономили кошти, але ж ви вимірюйте потужності», — поскаржилась одна із депутаток.

Привілеї оренди: депутати розглянули питання зміни цільового призначення землі

Обговоривши проблеми освіти депутати розглянули земельні питання, які стосувались оренди землі. У більшості питання проходили голосування без обговорень. Однак під час розгляду проєкту рішення щодо зміни цільового призначення землі в смт Підгороднє у депутатів виникли розбіжності.

Одна із депутаток звернулась до колег та просила змінити підприємниці цільове призначення землі, це б дозволило їй платити за оренду менше.

«Це підприємство в селищі Підгороднє, яке знаходиться в кінці географії, яке за свої 2 гектари з 7% платить 941 тисячу гривень. Якщо буде зміна цільового призначення, то це буде 3% і вони будуть платити близько 400 тисяч гривень за рік. До прикладу я беру 41 питання, де ви проголосували по Рахліцькому — там є 2,6 гектара землі і призначення сінокосіння та випасання худоби. Він за цю ділянку платить 20 тисяч гривень. Чи можна порівняти? Ні. Я ще зроблю приклад «Первомайськдизельмаш» — підприємство, яке має 13 гектарів землі із призначенням — землі промисловості. Яке має платити 3%, але чомусь підписані додаткові угоди на 1,5% і бюджет втрачає гроші. Підприємство Підгородня просить змінити цільове призначення землі. Я вважаю, що треба підтримати цю підприємицю», — вважає депутатка.

Однак під час голосування для підтримки цього рішення не вистачило голосів. І навіть повторне винесення на голосування не змінило ситуацію.

Засідання сесії Первомайської міської ради. Скриншот з відео

Також депутати дискутували стосовно двох паркомісць, право оренди на які продадуть на торгах. До міської ради звернулась родина військовослужбовців та просилась дозволити приймати учать у торгах.

Окремі депутати пропонували не створювати прецедент, коли після позитивного рішення й інші містяни будуть звертатись з подібними проханнями. На голосування винесли рішення про дозвіл цій родині, однак воно не набрало необхідної кількості голосів.

Також депутати підтримали створення комунальної установи Первомайської міської ради «Ветеран плюс». У статуті нового підприємства вказано, що там працюватимуть фахівці, які допомагатимуть ветеранам війни та демобілізованим. Їхню зарплату оплачуватиме держава. Координацією та підтримкою цієї роботи займається відділ з питань ветеранської політики Миколаївської ОДА.

На останок депутати трохи посварились під час обговорення питання затвердження меморандуму про співпрацю з організацією «Первомайський молодіжний жіночий інформаційно-координаційний центр «Ольвія»». У деяких депутатів були питання до процедури винесення цього проєкту рішення, адже він не пройшов ще жодні комісії. Окремі депутати сварились, що юридичний департамент давав роз’яснення, що питання не мають виноситись на сесію без відповідної процедури. В результаті голосування рішення не підтримали.

Альона Коханчук, МикВісті