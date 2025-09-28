Синоптики прогнозують на Миколаївщині прохолодну ніч та дощовий день у понеділок
- Ірина Олехнович
20:34, 28 вересня, 2025
У понеділок, 29 вересня, на території Миколаївської області очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не прогнозують, а вдень можливий невеликий дощ.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології. Так завтра прогнозують:
- Вітер — північно-східний, 5–10 м/с.
- Температура повітря: вночі +5…+10°С, вдень +14…+19°С.
- У Миколаєві: вночі +6…+8°С, вдень +16…+18°С.
Раніше повідомлялось, що клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.
