Синоптики прогнозують на Миколаївщині прохолодну ніч та дощовий день у понеділок

У понеділок, 29 вересня, на території Миколаївської області очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не прогнозують, а вдень можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології. Так завтра прогнозують:

Вітер — північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі +5…+10°С, вдень +14…+19°С.

У Миколаєві: вночі +6…+8°С, вдень +16…+18°С.

Інфографіка: Миколаївський обласний центр з гідрометеорології

Раніше повідомлялось, що клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.